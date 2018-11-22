Правила приема лекарств проверят на дорогах

22 ноября. FINMARKET.RU - Водителей, возможно, будут наказывать за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, например фенобарбитала или димедрола. ГИБДД и Минздрав начали подготовку соответствующих поправок к КоАП, пишет "Коммерсантъ". В Госдуме уже предложили ввести наказания для граждан, которые употребили"в терапевтических целях", несмотря на предостережение инструкции к препарату, и для наркоманов, "глотающих таблетки пачками" для получения одурманивающего эффекта. Медицинские эксперты к инициативе отнеслись настороженно.

О законодательном пробеле, позволяющем гражданам в состоянии опьянения уходить от ответственности, рассказал вчера врио замначальника ГИБДД России Александр Быков.

При проведении медицинского освидетельствования, напомним, врач берет у водителей на анализ мочу и в ряде случаев кровь. При обнаружении спирта, наркотических и психотропных веществ медработник выносит заключение: "Состояние опьянения установлено". Оно, в свою очередь, ложится в основу материалов, которые отправляются в суд для наказания водителя (лишение прав и штраф 30 тыс. руб.).

Но при обнаружении веществ, входящих в состав лекарственных препаратов, такое заключение вынести нельзя, поскольку эту не предусмотрено законодательством. В Москве в 2017 году, например, выявлено 244 подобных случая — чаще всего у водителей в организме был обнаружен фенобарбитал (назначается в качестве седативного препарата). В материалах ГИБДД упоминаются также случаи с димедролом. При этом есть единичные случаи, когда врачи, обнаружив содержание лекарств в крови, выносили заключение о состоянии опьянения и потом суды наказывали водителей лишением прав. По словам господина Быкова, ГИБДД начала проработку "предложения" об изменении ст. 12.8 КоАПтаким образом, чтобы ответственность наступала и за употребление лекарства; идею эту поддерживают в Минздраве. В пресс-службе министерства на запрос “Ъ” вчера не ответили.