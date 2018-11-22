Банкоматы выдадут купюры по рисунку вен

22 ноября. FINMARKET.RU - Российские кредитные организации изучают вопрос переоборудования банкоматов для проверки клиентов по рисунку вен, пишут "Известия", ссылаясь на представителей ВТБ и Тинькофф-банка. После апгрейда АТМ россиянам не понадобится карта для снятия наличных, совершения платежей и переводов через аппараты. По словам экспертов, идентификация по ладони считается одной из самых надежных в мире, соответствующие биометрические параметры хранятся 10 лет. Впрочем, при повреждении руки идентификация граждан будет затруднена. Эксперты не исключают, что в будущембудут распознавать клиентов по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, а также анализировать поведенческие характеристики клиентов. Например, скорость печати по клавишам аппаратов.

В финансовых институтах не уточнили, когда планируется переформатировать аппараты и сколько устройств подлежат апгрейду. В пресс-службах других банков из топ-40 не ответили на вопрос "Известий", изучают ли они возможность внедрения такойв своих АТМ.

Когда банкоматы будут переоборудованы, граждане смогут с их помощью совершать операции (снимать наличные, делать переводы) без карты: она будет привязана к отпечатку вен клиентов. В этом плюс для гражданина: не придется носить "пластик" с собой. Для того чтобы проходить проверку по контуру линий на ладони, им нужно будет предварительно сдать биометрию в офисах кредитных организаций.

Преимуществом проверки по рисунку вен является то, что этот биометрический параметр хранится 10 лет (в отличие от двух-трех лет для изображения лица и слепка голоса), уточнил директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. Сканирование ладони позволит повысить защиту операций в АТМ: этот параметр устойчив к хакерским атакам, добавила старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова. В отличие от изображения лица или слепка голоса рисунок вен сложно подделать.

Распознавание по контурам артерий — довольно точный и надежный метод, имеющий высокую степень защиты от взлома, указала эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова.