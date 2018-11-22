Цены на основные продукты могут обогнать инфляцию

22 ноября. FINMARKET.RU - В 2019 году хлеб, яйца, свинина, молоко и сахар подорожают на 4–11%, подсчитали в Аналитическом центре при правительстве в прогнозе специально для " Известий ". Речь в нем идет о социально значимых товарах, на которые установлен льготный НДС в 10% и его размер в следующем году не изменится. Но затраты на производство товаров из-за повышения налога увеличатся, что скажется на их стоимости. Инфляция в России в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3%. Таким образом,намогут ее обогнать.

Как рассказала эксперт центра Анастасия Сысоева, больше всего может подорожать сахар-песок — на 11%.

Цены на молоко пастеризованное 2,5–3,2% жирности вырастут на 6,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого-второго сортов — на 5,9%, свинина (кроме бескостной) подорожает на 4,3%, яйца куриные — на 4,2%. По словам эксперта, это консервативный сценарий, он учитывает влияние НДС, ситуацию на базовых сельскохозяйственных рынках,роста цен Минэкономразвития, изменения инфляции. Но не берутся во внимание возможные колебания цен на сырье, рост зарплат работников и прибыли предприятий.

"Несмотря на сохранение льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в 10% для социально значимых продуктов питания, повышение цен на них в ближайшей перспективе всё же произойдет, — пояснила Анастасия Сысоева. — В большей мере оно будет связано с влиянием косвенных факторов, в частности, с повышением НДС на товары и услуги, сопутствующие производству продовольствия. Кроме того, на цены на продукты питания влияют и неналоговые факторы — например, рост инфляции".

По словам Анастасии Сысоевой, рост цен на продукты в 2019 году во многом будет зависеть от глубины их переработки: чем длиннее производственная цепочка, тем сильнее скажется повышение НДС. Эксперт подчеркнула, что, по данным Росстата, доля НДС, начисляемого на всех этапах продовольственной цепочки, не превышает 10% в структуре розничной цены основных продуктов питания. Меньше всего занимает НДС в цене продукции минимальной переработки. Это, например, живая и свежая рыба и куриные яйца: 2,7% и 5,6% соответственно в 2017 году.