Кто сможет платить за тепло по счетчику

22 ноября. FINMARKET.RU -разработал проект поправок в Жилищный кодекс. По мнению министерства, размер платы за отопление должен рассчитываться на основании показаний в первую очередь индивидуального счетчика, а уже затем - общедомового. А когда счетчиков нет совсем - исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению. Документ будет принят до конца этого года, сообщили "Российской газете" в Минстрое.

Согласно законопроекту, жители смогут пользоваться поквартирными счетчиками на батареях и оплачивать только фактическое потребление тепла без оглядки на соседей, тогла как сегодня платить по индивидуальным счетчикам можно только в домах, полностью ими оборудованных. В итоге один сломанныйможет лишить возможности платить только за потребленную энергию весь дом, поэтому Минстрой и решил исправить эту несправедливость.

Если закон изменится, то в доме может появиться два типа собственников - которые платят по внутриквартирному счетчику и без него. По счетчику нужно будет платить за своеи часть общедомового. А без счетчика на каждого собственника также будет рассчитываться часть общих затрат тепла с учетом площади помещения квартиры и части затрат на отопление общих помещений дома. Конкретные формулы расчета тепла для домов, в которых есть разные типы плательщиков за тепло, пока Минстроем не подготовлены. Платеж по нормативу для домов со счетчиками не предусмотрен.

Между тем поправки Минстроя относятся в первую очередь к новостройкам, говорит эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин. Они не стимулируют переходить на индивидуальные счетчики тепла собственников домов в старом фонде. Для них это может быть дорогим и невыгодным удовольствием. Так как в таких домах разводка чаще всего не позволяет установить один счетчик на квартиру, это можно сделать только на каждую батарею. В результате затраты выше в несколько раз, чем в новых квартирах. Кроме того, пользоваться личным счетчиком в квартире можно, только если есть общедомовой, что тоже проблема домов старого фонда. Возможным выходом могла бы стать программа капитального ремонта. "По ней не устанавливают счетчики в квартирах, так как это уже территория жильцов, - говорит И.Кокин. - Иногда сложно добиться даже замены самих батарей". Так что там, где до сих пор метры греют старые добрые чугунные батареи, изменений, скорее всего, не заметят.

Эксперт также отмечает, что не всегда счетчик на тепло дает экономию. В домах, где норматив низкий, выгоднее платить по нему. Невыгодными счетчики оказываются для собственников небольших домов - малоэтажной застройки. А вот обладатели квартир в многоэтажках практически всегда снижают размер платежей при переходе на счетчики.

Стоимость самых простых и доступных механических теплосчетчиков начинается от 3,5 тыс. рублей, однако это не полная стоимость, так как этот тип счетчиков требует еще установки фильтра для воды. Поэтому иногда выгоднее поставить более дорогой вариант прибора учета. К примеру, ультразвуковой. Он, кстати, считается более точным. Стоимость таких счетчиков начинается от 6 тыс. рублей и может достигать 30 тыс.

Лучше, если счетчик будет считать тепло в гигакалориях, так как именно в этом виде показания принимает управляющая компания. В противном случае каждый месяц придется пересчитывать киловатты в час, мегаватты в час и гигаджоули по формуле.