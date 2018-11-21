В этом году профицит бюджета РФ может составить около 3% ВВП

21 ноября. FINMARKET.RU -федерального бюджета РФ в 2018 году может достичь 3% ВВП при среднегодовой цене на нефть около $70 за баррель, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на инвестиционном форуме "Абу-Даби - Москва". Министр считает, что принятые правительством и ЦБ в последние годы меры позволяют экономике РФ и рублю не зависеть от цен на нефть, что показывает последнее существенное снижение нефтяных цен и практически отсутствующая реакция курса рубля на это.

"Россия успешно прошла адаптацию к структурному снижению цен на нефть. Был реализован целый набор структурных макроэкономических реформ со стороны ЦБ и правительства. Это и переход к плавающему валютному курсу, введение таргета в 4%, введение нового бюджетного правила, и что самое важное - это специальный механизм, который через операции правительства изолирует российскую экономику от влияния цен на нефть", - сказал М.Орешкин

"Если посмотреть на текущую ситуацию - мы наблюдаем на глобальных рынках сейчас очень серьезные колебания в целом в 2018 году - сначала цены на нефть резко выросли, затем резко снизились, только вчера было снижение порядка 7% нефтяных котировок. Но мы видим, что для российского финансового рынка эти колебания нефтяной конъюнктуры сейчас значат гораздо меньше, чем это было несколько лет назад. Вчера, например, было резкое снижение цен на нефть, а курс национальной валюты сегодня абсолютно стабилен, и рубль даже укрепляется. Это как раз следствие структурного изменения того как цены на нефть влияют на российский финансовый рынок и на российскую экономику", - отметил глава Минэкономразвития.

"Ву нас за ориентир берется цена в $40 за баррель, на базе нее рассчитываются расходы бюджета. Поэтому в этом годубудет иметь профицит бюджета порядка 3% ВВП при среднегодовой цене в $70 за баррель. Сверхдоходы, которые экономика зарабатывает, не оказывают влияние на внутреннюю ситуацию, они аккумулируются в ФНБ", - сделал министр прогноз в отношении профицита бюджета. Сальдо торгового баланса, по его словам, в 2018 году превысит $180 млрд, сальдо текущего счета превысит $100 млрд.

"В целом можно сказать, что Россия из экономики, которая зависит очень серьезно от колебания нефтяных цен, когда вслед за движением нефтяных цен меняется экономическая активность, теперь стала местом стабильного экономического развития. Причем эта стабильность особенно ощущается в несырьевом секторе экономики, для которого раньше условия были очень тяжелыми. Потому что курс укреплялся в реальном выражении, когда нефть дорожала, потом резко менялся в другую сторону, а теперь реальный эффективный курс ведет себя довольно стабильно и спокойно"", - подчеркнул М.Орешкин.

По данным Минфина, профицит федерального бюджета России в январе-октябре 2018 года составил 3 трлн 022,14 млрд рублей, или 3,6% ВВП. Первичный профицит сложился на уровне 4,5% ВВП. В январе-сентябре бюджет был исполнен с профицитом 2 трлн 548,2 млрд рублей, или 3,5% ВВП. Минфин прогнозировал, что профицит бюджета в текущем году составит 2,139 трлн рублей, или 2,1% ВВП.