Госсовету предлагается признать реализуемыми только четыре нацпроекта

21 ноября. FINMARKET.RU - Рабочая группа Госсовета накануне его заседания 23 ноября сформулировала замечания и претензии к приоритетным национальным проектам.

Задачей доклада рабочей группы была, в частности, оценка исполнимости каждого из нацпроектов. Лишь в одном случае - с нацпроектом "Жилье" - документ оценивает нацпроект как вообще неисполнимый, по крайней мере при реализации его в суммах, доведенных Минстроем до регионов. Четыре нацпроекта - цифровая экономика, наука, культура и поддержка экспорта - признаны исполнимыми, пишет "Коммерсант". В отношении оставшихся прямо мнение не высказано, регионы, чье мнение о нацпроектах и будет выясняться на Госсовете, уклонились. Так, в случае с нацпроектом по экологии мнение выглядит скорее положительным.по производительности труда, по поддержке малого и среднего предпринимательства критикуются в форме, предполагающей несогласие с самой идеей и ее непонимание. Так, в случае с производительностью труда регионы констатируют, что в нее должны быть вовлечены 50% подходящих под критерии крупных предприятий, причем реализовывать программу 43% из них в 2021 году должны будут самостоятельно: с точки зрения регионов, это практически нереально.

Для поддержки малого бизнеса, полагают авторы документа, нереальны сроки достижения эффекта - увеличение доли МСП в ВВП во всех известных случаях достигалось в течение 10-20 лет, мероприятия нацпроекта могут дать результат лишь через год-два после 2024 года.

Значительная часть возражений сводится к "отсутствию нормативно-правовой базы" (зачастую действительно отсутствующей - так, одной из проблем "сетевого" дистанционного среднего и высшего образования отмечается невозможность в рамках закона закупать такие услуги). Подавляющее большинство предложений предсказуемо заключается и в запросе разнообразных льгот (центральной является идея федерального возврата регионам, софинансирующим нацпроекты, части увеличившихся налоговых сборов). Настороженность регионов к нацпроектам очевидна. Так, в одном из мест документа риском срыва показателей нацпроекта по жилью объявлена высокая сейсмическая активность на Камчатке. Некоторые регионы просто не верят в реализуемость отдельных идей нацпроектов - так, вероятность отечественной разработки искусственного интеллекта для консультации врачей просто подвергается сомнению, по крайней мере до 2024 года. Часть предложений решает локальные проблемы. Так, резонанс могут вызвать реализации идей отказаться от публичных слушаний при строительстве за счет бюджетной системы или прав регионам удваивать на региональном уровне штрафы за нарушение ПДД.

Две проблемы, отмечаемые в самых разных местах доклада к Госсовету, впрочем, системны. Первая - это указание регионов на то, что высокая строительная активность в рамках нацпроектов (в том числе дорожном) может столкнуться с дефицитом стройматериалов, асфальтовых битумов, техники и других ресурсов, резким ростом цен на них и на строительные услуги в стране. Цементом и битумом эти риски точно не ограничиваются, эффект может наблюдаться и на рынках труда, фармрынке и рынке медизделий, программного обеспечения, компьютерной техники. Вторая проблема еще более системна. В части замечаний рабочей группы Госсовета, по сути, обсуждается несоотносимость действующей системы нормативов (многие из них - советские) и целей нацпроектов - друг с другом они не связаны.