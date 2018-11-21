За 6 лет планируется расселить из аварийных домов более полумиллиона человек

21 ноября. FINMARKET.RU - За шесть лет планируется расселить из аварийных домов более полумиллиона человек, заявил во время "горячей линии" в "Российской газете" глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Всего до 2024 года предстоит переселить 666,7 тысячи человек. Из федерального бюджета будет направлено 431,9 млрд руб.

"В соответствии с параметрами нацпроекта в 2019-2024 годах для расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, планируется направить из федерального бюджета 431,9 млрд рублей. Средства регионов составят 75,2 млрд рублей, внебюджетные источники - 7,3 млрд рублей. Всего за это время предстоит переселить 666,7 тысячи человек. Занимаемая ими аварийная площадь составляет 11,9 млн квадратных метров", - рассказал С.Степашин.

При этом, подчеркнул он, безусловно, предстоит настройка и улучшение качества действующих механизмов и расширение их набора в реализации программы переселения из аварийного жилья.

До конца года из непригодного для проживания жилья должно быть расселено 12 тысяч человек. По состоянию на 1 ноября 2018 года количество непереселенных граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, составляет более 6,6 тыс. человек, нерасселенная площадь составляет более 105 тыс. кв. м. Кроме того, рассказал С.Степашин, площадь дополнительно выявленного в 2017 году аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить в течение этого года согласно распоряжению правительства, составляет 200 тыс. кв. м. "А это ни много ни мало 12 тысяч человек", - подчеркнул он.

По словам С.Степашин, регионы, которые не выполнили программу переселения из аварийного жилья, есть, но их немного. "В 11 субъектах РФ не выполнили целевые показатели программы переселения 2014-2017 годов. Это Карелия, Тыва, Якутия, Приморский, Забайкальский края, Иркутская, Ивановская, Московская, Кировская, Костромская и Тверская области. Но абсолютными регионами-"двоечниками" являются Тыва и Иркутская область", - сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.