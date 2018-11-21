Онлайн-экспортеры предложили упростить продажи за рубеж

21 ноября. FINMARKET.RU - Онлайн-экспортеры, среди которых eBay, Ozon, Farfetch, DHL и Российский экспортный центр, предложилик Налоговому кодексу для упрощения процедур продажи товаров за рубеж. Рынок готовит предложения по изменению законодательства в части налогообложения для экспортеров, подтвердили "Коммерсанту" гендиректор "eBay Россия" Илья Кретов и руководитель проекта по развитию цифровых услуг Российского экспортного центра Армен Манукян. "Мы принимаем активное участие по разработке законопроекта, позволяющего упростить процедуру экспорта товаров из России",- сообщил газете операционный директор Farfetch в России и СНГ Вахтанг Акиртава. По его словам, это позволит компании "в полной мере начать сотрудничать с локальными игроками и продавать их товары в 190 странах мира".

Получение налогового возврата компаниями-экспортерами упирается в необходимость собрать огромный пакет документов для каждого отправления, поясняет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "Процедура там настолько сложная, что по каждой посылке нужно идти в таможню, писать заявление, к заявлению прикладывать кипу бумаг, описывать полностью товар и всю информацию о нем",- говорит он. Это приводит к тому, что компании не обращаются за вычетом, с их счетов списывается налог; продавцы не могут снижать цену, и в итоге падает конкурентоспособность их товаров, поясняет Артем Соколов. По его словам, АКИТ обращалась в Федеральную таможенную службу (ФТС), Федеральную налоговую службу, Минэкономики с предложениями по упрощению процедуры, но результатов пока нет. В ФТС не предоставили комментариев.

Российский розничный онлайн-экспорт активно развивается. По итогам 2018 года он составит $746 млн, ожидают eBay и Data Insight. Экспорт увеличится на 36% по отношению к 2017 году и почти в два раза по сравнению с 2016 годом. Количество отправлений по итогам года вырастет на 31% в годовом выражении - до 11,2 млн против 8,5 млн в 2017 году. Средний чек заказа оценивается в $67.

За последние два года товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 54%, а со странами СНГ - на 114%. Доля СНГ в структуре российского экспорта онлайн выросла с 32% до 40% в денежном выражении. Белоруссия сохраняет лидерство - на нее приходится 18,6% онлайн-продаж, следом идут США (17%) и Казахстан (12,8%). Украина занимает долю в 8,3%. Доли европейских стран, Китая, Израиля и Канады не превышают 5%, на остальные страны приходится более 26%.

Самыми популярными категориями товаров считаются одежда и обувь, электроника и товары для дома. В то же время опрошенные аналитикамивидят потенциал продаж за рубеж в коллекционных предметах (например, товары советского периода) и в подарках и игрушках ручной работы.

Трудности с возвратом НДС российскими экспортерами считаются на рынке одним из ключевых барьеров для развития, показал опрос Data Insight.