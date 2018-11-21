Налоги растут вдвое быстрее зарплат

21 ноября. FINMARKET.RU - В последние три года объем уплачиваемых налогов в России рос почти вдвое быстрее зарплат. К таким выводам пришли аналитики центра "Финэкспертиза", проанализировав для "Известий" данные Росстата и Федерального казначейства за трехлетний период.

По итогам 2015 года по трем основным сборам - имущественному, земельному, и транспортному - россияне уплатили 176,24 млрд рублей, по итогам 2016-го - 180,67 млрд рублей, а по итогам 2017-го уже 225,18 млрд рублей. Легко заметить, что ускорение этого роста произошло именно в прошлом году. За три года объем собранных налогов вырос почти на треть, и доходы граждан не успевают за этим трендом. По данным Росстата, среднемесячная зарплата в 2015-2017 годах выросла только на 15% и составила 39,17 тыс. рублей.

Это далеко не вся нагрузка: нужно учитывать подоходный налог в 13%. Однако он не менялся с 2001 года. Основной вклад в рост фискального бремени за последние годы внес имущественный сбор, который стал рассчитываться по новым правилам - исходя из кадастровой стоимости жилья, говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Раньше для его расчета использовалась инвентаризационная стоимость, однако реформа этого сбора приблизила налоговую базу к рыночной стоимости, из-за чего сумма начала очень быстро расти.

Действительно, налог на имущество сильнее других ударил по кошелькам граждан. За три года он увеличился на 72%. В 2015-м россияне уплатили за свое имущество 30,3 млрд рублей, в 2016-м - 36,09 млрд рублей, а в 2017-м - 52,23 млрд рублей.

Причина в реформе, которая еще не закончилась: сейчас для этого сбора действуют понижающие коэффициенты. Полностью перейти на расчет имущественного налога по кадастровой стоимости планируется в 2020 году, а пока регионы могут самостоятельно выбирать методику его расчета, пояснил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

За землю тоже стали отдавать больше: за три года этот сбор вырос на 25,4%, причем основное увеличение пришлось на 2017 год. В 2015-м граждане уплатили 36,15 млрд рублей, в 2016-м - 35,4 млрд рублей, а в 2017-м уже 45,32 млрд рублей. Согласно Налоговому кодексу, ставка земельного сбора составляет 0,3% от стоимости земли для жилых участков или купленных в личное пользование, и 1,5% для всех остальных.

Транспортный налог оказался наиболее стабильным, хотя его рост также приходится на 2017-й.

Собираемость налогов в России увеличивают разными путями даже без повышения ставок. В случае со сбором на имущество его базой становится рыночная стоимость, а в случае с землей - объявляется амнистия, в результате собственников, то есть плательщиков налога, просто становится больше. Увеличение собираемости и администрирования - это тренд для России, полагает генеральный директор "Финэкспертизы" Нина Козлова.

В 2019 году следует ожидать роста налоговой нагрузки на россиян в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20%, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Безуглов. Это приведёт к дополнительному росту инфляции на 1 п.п. и продолжит оказывать давление на реальные располагаемые доходы населения, добавил эксперт.