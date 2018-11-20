У россиян могут появиться страховые истории

У россиян могут появиться не только кредитные, но и страховые истории. Такой пункт есть в стратегии развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) и агентством "RAEX-Аналитика", сообщает "Российская газета".

Сейчас бюро страховых историй действует только в автостраховании. Авторы стратегии полагают, что систему нужно распространить на все сегменты рынка. Это, по их мнению, поможет эффективнее бороться с мошенничеством, уровень проникновения которого у нас заметно выше, чем в других странах.

Эту позицию разделяет регулятор страхового рынка - Банк России. В опубликованной ЦБ в октябре Концепции противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке отмечалась необходимость повышения эффективности и полезности использования автоматизированной системы Бюро страховых историй (сейчас охватывает только автострахование). В первую очередь система БСИ должна быть дополнена информацией в области личного и сельскохозяйственного страхования, заявили "Российской газете" в ЦБ.

Проблема мошенничества для российского страхового рынка действительно актуальна. Она тормозит его развитие, поскольку подрывает финансовую устойчивость компаний, снижает доверие страховщиков к клиентам и наоборот, затрудняет внедрение новых технологий, говорит Ольга Скуратова, директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства RAEX ("Эксперт РА").

Злоупотребления стали одной из причин разбалансировки системы ОСАГО, напоминает она. Сейчас мошенники активно осваивают сегмент страхования жизни, где размер выплат значительно превышает средние возмещения по "автогражданке". В связи с этим вопрос однозначной идентификации клиентов стоит очень остро. "Внедрение бюро страховых историй по аналогии с тем, как это реализовано в банковской системе, с одной стороны, позволит улучшить процессы скоринга (оценки надежности) клиентов и в дальнейшем учитывать индивидуальные характеристики при предложении им страховых услуг, а с другой - снизить риски мошенничества и повысить качество клиентского сервиса", - считает Скуратова.