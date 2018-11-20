Маленькие банки не будут собирать биометрию

20 ноября. FINMARKET.RU -с капиталом до 1 млрд рублей не будут собирать изображения лиц и голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут идентифицировать граждан по Единой биометрической системе (ЕБС). Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку, рассказал "Известиям" председатель комитета Анатолий Аксаков.

По словам А.Аксакова, в настоящее время законопроект согласовывается с Центробанком. Поправки вносятся в закон 482-ФЗ, регулирующий механизм удаленной биометрической идентификации физлиц. Глава думского комитета по финрынку пояснил, что сбор изображений лиц и голосовых слепков россиян ложится тяжелым бременем на маленькие банки, поэтому их необходимо освободить от переоборудования отделений и получения биометрических шаблонов.

По оценкам АРБ, на переформатирование одного офиса под сбор параметров граждан требуется 5 млн рублей. Самая большая часть расходов приходится на программный софт, который необходим для передачи данных в ЕБС. Стоимость одного комплекта, состоящего из видеокамеры высокого разрешения, микрофона и штатива, не превышает 20 тыс. рублей, отметили в пресс-службе ВТБ.

"5 млн рублей - это непосильные затраты для кредитных организаций с базовой лицензией, имеющих капитал до 1 млрд рублей", - пояснил А.Аксаков.

В ЦБ "Известиям" сообщили, что законопроект поступил в Банк России, и он выскажет свою позицию в ходе обсуждения документа в Госдуме. В октябре этого года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis сообщила, что ЦБ рассматривает возможность освобождения маленьких банков от сбора биометрии. По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", капитал менее 1 млрд рублей в настоящее время - у 211 банков из 496 действующих по всей стране. В основном они расположены в удаленных регионах России.

По словам участников рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций, благодаря освобождению их от миллионных затрат на сбор биометрических данных.

В то же время от реализации инициативы могут пострадать граждане из удаленных регионов. В случае принятия законопроекта, в субъектах сбором изображений лиц и голосовых слепков будет заниматься только Сбербанк, потому что его отделения расположены практически во всех уголках страны в отличие от других крупных кредитных организаций. А Сбербанк в настоящее время не передает полученные шаблоны в Единую биометрическую систему, пояснили в "Ростелекоме", который является оператором ЕБС. Там добавили, что биометрию, которую Сбербанк собирает со своих клиентов, можно использовать только для получения услуг в этой кредитной организации.

Сбербанк с начала этого года внедряет собственную биометрическую систему, и собранные таким образом слепки не передаются в ЕБС, пояснили там. До конца года Сбербанк оснастит только 20% офисов под получение шаблонов с клиентов с целью пересылки их в ЕБС, резюмировали в кредитной организации. 100% отделений госбанка будет переформатировано под передачу данных в ЕБС только к концу 2019 года, в соответствии с требованиями ЦБ.

Это значит, что, сдавая изображения лиц и голосовые слепки Сбербанку, граждане будут автоматически становиться его клиентами и не смогут воспользоваться более выгодными предложениями по вкладам и кредитам в других финансовых институтах, посетовала управляющий партнер аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова. В то же время ЕБС предполагает, что клиент одного банка сможет открыть депозит и получить заем в другой кредитной организации, выбрав лучшее предложение, констатировали в "Ростелекоме".