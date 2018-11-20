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20 ноября 2018 года 09:33
СКР разработал новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов
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Максим Григорьев/ТАСС
20 ноября. FINMARKET.RU - Следственный комитет России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно расследовать преступления, связанные с налоговыми делами, в том числе касающиеся незаконной банковской деятельности, пишет "Коммерсантъ". Рекомендации появились после анализа практики привлечения к ответственности лиц, совершивших налоговые преступления. Выяснилось, что дела по сопутствующим преступлениям, таким как незаконная банковская деятельность, создание фиктивных юридических лиц и незаконное использование документов для этого, фальсификация доказательств, а также подделка документов и их использование (статьи 172, 173.1, 173.2, 303 и 327 УК РФ), возбуждаются лишь в единичных случаях. В первом полугодии 2018 года и в 2017 году, по данным СКР, было выявлено всего 279 преступлений, предусмотренных этими статьями, тогда как количество "налоговых" уголовных дел составило 8707. При этом 240 из упомянутых 279 дел следователи СКР передали в органы внутренних дел и только несколько десятков расследовали сами. Поскольку сопутствующие преступления расследовались отдельно от основных, их фигуранты в основном получали незначительные сроки, уточняет "Коммерсантъ". Все это приводит к тому, что не принимаются исчерпывающие меры "к комплексному противодействию преступности в налоговой сфере", считают в СКР. Поэтому следователям рекомендовано в каждом случае "давать юридическую оценку" и признакам сопутствующих преступлений, а при наличии оснований инициировать уголовное преследование. В частности, в рекомендациях упоминается о том, что фиктивные фирмы нередко создаются для транзита денег и их обналичивания, то есть их создание и использование может подпадать под признаки незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
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Ключевые слова: РФ, СКР, расследования, налоги
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