СКР разработал новую тактику расследования уклонения от уплаты налогов

20 ноября. FINMARKET.RU - Следственный комитет России (СКР) рекомендовал своим сотрудникам выявлять и самостоятельно расследовать преступления, связанные с налоговыми делами, в том числе касающиеся незаконной банковской деятельности, пишет "Коммерсантъ".

Рекомендации появились после анализа практики привлечения к ответственности лиц, совершивших налоговые преступления. Выяснилось, что дела по сопутствующим преступлениям, таким как незаконная банковская деятельность, создание фиктивных юридических лиц и незаконное использование документов для этого, фальсификация доказательств, а также подделка документов и их использование (статьи 172, 173.1, 173.2, 303 и 327 УК РФ), возбуждаются лишь в единичных случаях.

В первом полугодии 2018 года и в 2017 году, по данным, было выявлено всего 279 преступлений, предусмотренных этими статьями, тогда как количество "налоговых" уголовных дел составило 8707. При этом 240 из упомянутых 279 дел следователи СКР передали в органы внутренних дел и только несколько десятков расследовали сами. Поскольку сопутствующие преступления расследовались отдельно от основных, их фигуранты в основном получали незначительные сроки, уточняет "Коммерсантъ". Все это приводит к тому, что не принимаются исчерпывающие меры "к комплексному противодействию преступности в налоговой сфере", считают в СКР.

Поэтому следователям рекомендовано в каждом случае "давать юридическую оценку" и признакам сопутствующих преступлений, а при наличии оснований инициировать уголовное преследование. В частности, в рекомендациях упоминается о том, что фиктивные фирмы нередко создаются для транзита денег и их обналичивания, то есть их создание и использование может подпадать под признаки незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).