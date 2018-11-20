В РФ кардинально ужесточают правила провоза дорогих часов и украшений

20 ноября. FINMARKET.RU - Постановлением правительстваот 22 октября 2018 г. расширен список стратегически важных товаров (СВТ), незаконное перемещение которых через таможенную границу признается контрабандой и влечет уголовное преследование, пишут "Ведомости". В список СВТ добавлены "часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного жемчуга", говорится в сообщении ФТС России. Перемещение таких товаров через границу без декларирования признается контрабандой и по ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Мера "позволит снизить количество незаконно ввезенных товаров <...> на внутреннем рынке РФ", пояснил "Ведомостям" представитель ФТС России, которые "в крупных размерах перемещаются в Россию организованными преступными группами". По его словам, ответственность наступит в случае недекларирования с 24 ноября ввоза или вывоза таких товаров общей стоимостью свыше 1 млн руб. Изменения сократят теневой рынок и защитят добросовестных участников от нелегальной продукции, добавляет он.

Сейчас декларированию подлежат лишь ввозимые в ЕАЭС товары стоимостью свыше 10 000 евро, при нарушении грозит штраф – от 50 до 200% стоимости товара (конфискация рассматривается индивидуально), указывает адвокат Московской городской коллегии адвокатов "Юс когенс" Антон Коврижных. Обязанности декларировать вывоз нет, напоминает федеральный чиновник, но большинство выезжающих предпочитают заполнить декларацию, чтобы не было проблем при возвращении. По мнению собеседника "Ведомостей", принимаемые изменения не вводят нового порядка перемещения таких товаров и изменения их количества, разрешенного к ввозу.

По словам федерального чиновника, люди, совершающие покупки для личных целей, не пострадают, сложнее будет курьерам, ввозящим драгоценности и часы для дальнейшей продажи в стране. Хотя граждане, которые купили такие товары и не задекларировали их при вывозе и ввозе, тоже могут попасть под ответственность, предупреждает он.