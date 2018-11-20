Данные кадастра хотят приблизить к рынку

20 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития готовится внести в правительство законопроект, меняющий систему оспаривания кадастровой оценки и критерии ее проведения, пишет "Коммерсантъ". "Недопущения применения при налогообложении" кадастровой стоимости недвижимости, превышающей рыночную, и применения исправленной оценки с момента возникновения неточностей еще в послании Федеральному собранию требовал в марте 2018 года Владимир Путин. Эксперты опасаются, что жесткий контроль за деятельностью государственных оценщиков может вызвать развал всей системы и переход к нормативной кадастровой стоимости вместо рыночной.

Задачей поправок к закону о государственной кадастровой оценке недвижимости (ГКО) в Минэкономразвития видят "формирование механизмов исправления накопленных ошибок". "Законопроект напрямую устанавливает перечень обязательных критериев, которые должны учитываться при ГКО. К примеру, не могут быть проигнорированы такие факторы, как ветхое или аварийное состояние жилого фонда, расположение земельного участка в приаэродромной территории",— объясняет глава департамента недвижимости ведомства Алексей Бутовецкий.

Общим правилом Минэкономразвития предлагает сделать рассмотрение любой ошибки в определении кадастровой стоимости в пользу владельца — если ее исправление влечет уменьшение кадастровой стоимости, то это уменьшение распространяется на весь период со дня внесения в ЕГРН ошибочной стоимости. Если же кадастровая стоимость увеличивается — то она применяется со следующего после исправления года. К тому же исправление данных о ГКО министерство предлагает сделать массовым. Для этого, в частности, устанавливается перечень сведений о жилье и земельных участках, "некорректное применение которых в ходе оценки" влечет обязанность органов власти субъектов РФ исправить ошибку автоматически.

Еще одна крупная новация — персональная ответственность руководителей государственных оценщиков за принятые решения об исправлении ошибок и установлении кадастровой стоимости. Напомним, нормы о проведении ГКО только силами государственных бюджетных учреждений (ГБУ) и о рассмотрении споров комиссиями при Росреестре были введены в закон после массовых судебных споров из-за разнородной судебной практики в 2014–2015 годах. По проекту Минэкономразвития, при отказе ГБУ его решение гражданин может обжаловать в суде и в случае выигрыша получить возмещение издержек. Это в Минэкономразвития объясняют судебной практикой: сейчас установление кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной через суд считается реализацией права гражданина и стоимость независимой оценки ему в этом случае не возмещается. На это, в частности, обращал внимание Пленум Верховного суда еще в 2015 году.