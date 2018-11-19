Колбаса может подорожать почти на 30%

19 ноября. FINMARKET.RU - Экспертный совет при правительстве предложил ввести новую систему сборов и субсидий для производителей продуктов питания. Об этом говорится в его отзыве на программу "Укрепление общественного здоровья", которая входит в национальный проект "Демография", пишут "Известия"

17 октября документ за подписью члена совета Дарьи Халтуриной был направлен в Минтруд. Авторы инициативы подчеркивают, что России следует установить новыйна переработанные мясопродукты (колбаса, сосиски, бекон), направив вырученные средства на удешевление продуктов здорового питания. Подразумевается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян.

В разговоре с "Известиями" Д.Халтурина сослалась на исследование ученых из Оксфорда, которые оценили глобальные потери от избыточного потребления красного и переработанного мяса в 2,4 млн смертей в год. Для стран с уровнем доходов граждан, как в России, эксперты предложили ввести акциз на переработанные мясопродукты в размере $2,41 за 1 кг (чуть более 160 рублей за 1 кг). 1 кг докторской колбасы сегодня в среднем стоит 600 рублей, а при появлении нового акциза его цена вырастет как минимум до 760 рублей (+26%).

В 2015 году Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения причислило переработанное красное(то есть колбасные изделия, бекон, сосиски, ветчины из говядины, баранины и свинины) к канцерогенам.

Полученные от сборов средства следует направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания, считают в Экспертном совете. Например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие - сегодня, по данным Росстата, в стране наблюдается снижение потребления фруктов и овощей.

В Минтруде "Известиям" сообщили, что отзыв Экспертного совета направлен в Минздрав, который является ответственным за проект "Укрепление общественного здоровья". В пресс-службе Минздрава отметили, что поддерживают ограничения. Данные меры рекомендованы ВОЗ как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями, напомнили в министерстве.

Производители мясной продукции выступили против введения акциза. Фискальные инструменты не способствуют укреплению здоровья нации и увеличению продолжительности ее жизни, заявил "Известиям" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Более того, "нужно учитывать и тот факт, что не все граждане готовы перейти на салатик", сказал он. Эксперт подчеркнул, что только чрезмерное употребление копченостей, по мнению ВОЗ, повышает риск возникновения некоторых видов рака на 18%.