.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
За неделю цены на дизтопливо выросли на столичных АЗС "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" на 2 руб.
19 ноября 2018 года 11:34
Колбаса может подорожать почти на 30%
|0
Михаил Терещенко/ТАСС
19 ноября. FINMARKET.RU - Экспертный совет при правительстве предложил ввести новую систему сборов и субсидий для производителей продуктов питания. Об этом говорится в его отзыве на программу "Укрепление общественного здоровья", которая входит в национальный проект "Демография", пишут "Известия". 17 октября документ за подписью члена совета Дарьи Халтуриной был направлен в Минтруд. Авторы инициативы подчеркивают, что России следует установить новый акциз на переработанные мясопродукты (колбаса, сосиски, бекон), направив вырученные средства на удешевление продуктов здорового питания. Подразумевается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян. В разговоре с "Известиями" Д.Халтурина сослалась на исследование ученых из Оксфорда, которые оценили глобальные потери от избыточного потребления красного и переработанного мяса в 2,4 млн смертей в год. Для стран с уровнем доходов граждан, как в России, эксперты предложили ввести акциз на переработанные мясопродукты в размере $2,41 за 1 кг (чуть более 160 рублей за 1 кг). 1 кг докторской колбасы сегодня в среднем стоит 600 рублей, а при появлении нового акциза его цена вырастет как минимум до 760 рублей (+26%). В 2015 году Агентство по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения причислило переработанное красное мясо (то есть колбасные изделия, бекон, сосиски, ветчины из говядины, баранины и свинины) к канцерогенам. Полученные от сборов средства следует направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания, считают в Экспертном совете. Например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие - сегодня, по данным Росстата, в стране наблюдается снижение потребления фруктов и овощей. В Минтруде "Известиям" сообщили, что отзыв Экспертного совета направлен в Минздрав, который является ответственным за проект "Укрепление общественного здоровья". В пресс-службе Минздрава отметили, что поддерживают ограничения. Данные меры рекомендованы ВОЗ как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями, напомнили в министерстве. Производители мясной продукции выступили против введения акциза. Фискальные инструменты не способствуют укреплению здоровья нации и увеличению продолжительности ее жизни, заявил "Известиям" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Более того, "нужно учитывать и тот факт, что не все граждане готовы перейти на салатик", сказал он. Эксперт подчеркнул, что только чрезмерное употребление копченостей, по мнению ВОЗ, повышает риск возникновения некоторых видов рака на 18%.
.
Ключевые слова: РФ, мясо, переработка, акциз, рост
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.