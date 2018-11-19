Интернет-площадкам расписали ответственность за сохранность данных

19 ноября. FINMARKET.RU - Центр компетенций по программе "Цифровая экономика", который возглавляет фонд "Сколково", разработал концепцию законопроекта о доступе к данным пользователей соцсетей. Согласно концепции, интернет-площадки будут обязаны информировать пользователя при создании аккаунта о типе пишет "Коммерсант". Например, публикуя данные на открытой площадке, пользователь соглашается с тем, что они становятся общедоступными для неограниченного круга лиц. В то же время если площадка имеет настройки конфиденциальности и дает пользователю возможность закрыть аккаунт, то она несет перед ним ответственность за сохранность закрытой информации, следует из концепции. По мнению авторов, любое юридическое ограничение доступа к общедоступной информации создаст неравные условия для отечественных и зарубежных игроков рынка данных. "Закрытие данных и присвоение их площадкам фактически приведет к монополизации рынка, поскольку площадки сами являются активными игроками рынка данных",- говорится в концепции.

Текст законопроекта планируется подготовить до конца ноября, потом он будет направлен на рассмотрение в рабочую группу ЦЭ и на согласование в федеральные органы госуправления, сообщили газете в "Сколково".

Согласно позиции Минэкономразвития, в случае либерализации режима работы с общедоступными данными стоит предусмотреть механизмы компенсации и дополнительную защиту прав человека и гражданина.

Наиболее массовыми площадками в РФ концепция называет "ВКонтакте", Instagram, Facebook, YouTube, "Одноклассники", Twitter. В соцсетях рунета насчитывается более 200 млн русскоязычных активных профилей, создающих более 90 млн сообщений в сутки. В Mail.ru Group (объединяет "ВКонтакте", "Одноклассники" и др.) от комментариев отказались, так же поступили в Google, "Яндексе", Сбербанке, МТС, "МегаФоне".

Сейчас персональные данные могут стать общедоступными только с согласия субъекта, напоминает источник "Коммерсанта" на рынке телекоммуникаций. Концепция предполагает признание данных общедоступными, если они раскрыты неопределенному кругу лиц, то есть фактически без согласия субъекта, это может привести к нарушению прав граждан и поставить под угрозу бизнес интернет-компаний, которым принадлежат права на собранные данные.