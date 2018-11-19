Инфляция в РФ в 2018 году превысит прогноз из-за слабого рубля

19 ноября. FINMARKET.RU -в РФ в 2018 году превысит прогнозные 3,4% из-за более слабого, чем было заложено в прогноз, курса рубля, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По его словам, курс рубля еще может вернуться на прогнозные значения к концу года, но на инфляцию в этом году это уже не успеет оказать понижательного влияния.

"Относительно утвержденного прогноза риски очевидно смещены вверх (по инфляции). Не то, чтобы очень сильно, но смещены. Курсовая динамика у нас развивается выше того прогноза, который был заложен в августе. Понятны причины, почему это происходит - это связано с глобальными рынками, возможными санкциями", - сказал министр.

"Поэтому небольшое превышение показателей как по курсу, а по курсу мы это де-факто видим, потому что курс в той части, которая влияет на инфляцию, он уже во многом сформировался. Если даже прогноз по курсу может исполниться (на конец года), то это уже на инфляцию этого года сильного влияния не окажет. Поэтому инфляция будет выше, чем 3,4%, которая у нас заложена в прогноз", - пояснил М.Орешкин.

Как сообщалось, Минэкономразвития закладывало курс доллара на конец 2018 года на уровне 63,9 рубля.

По данным Росстата, в октябре 2018 года рост потребительских цен составил 0,4% после инфляции в 0,2% в сентябре. В январе-октябре потребительские цены выросли на 2,9%. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,5% после 3,4% в сентябре.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в ноябре-декабре на уровне 0,4-0,5% при сохранении текущего курса рубля, в годовом выражении - на уровне 3,7-3,8% как в ноябре, так и в декабре.

ЦБ в середине сентября повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2018 год до 3,8-4,2% с 3,5-4%. На 2019 год ЦБ повысил прогноз сразу до 5-5,5% с 4% на фоне ослабления рубля и повышения НДС с 2019 года до 20%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце октября по инфляции на 2018 год равняется 3,9%, на 2019 год - 4,2%.