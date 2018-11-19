Оживление мировой экономики идет медленно и нестабильно - Медведев

19 ноября. FINMARKET.RU - Мироваявосстановилась после кризиса 2008 года, многие ошибки исправлены, но оживление идет слишком медленно, считает премьер-министр РФ Дмитрий. "С одной стороны, глобальная экономика в целом восстановилась после кризиса 2008 года. Многие системные ошибки, на которые тогда обратили внимание и которые привели к кризису, выявлены и исправлены. Изменения коснулись и финансовых рынков, и управления государственным долгом. Мы все этим занимались, и в России тоже. Крупные банки пересмотрели политику в отношении активов с высокой степенью риска", - сказал Д.Медведев, выступая на Деловом саммите АТЭС в субботу.

"Но с другой стороны, оживление экономики все-таки идет медленно и нестабильно. К сожалению, по ряду позиций мы сегодня смотримся хуже, чем 10 лет назад", - отметил он.

Так, по его словам, совокупный мировой долг увеличился в разы, развивающиеся рынки стали более уязвимыми, стала более жесткой денежно-кредитная политика, подавляющее большинство стран не вышло на те темпы ВВП, которые были запланированы.

"В отдельных государствах нарастают протекционистские настроения, которые материализуются не в какие-то рассуждения теоретического свойства, а уже в конкретные решения, которые могут привести и, скажем прямо, уже привели к торговым войнам", - сказал глава правительства РФ.

"Экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции, в совокупности все это может создать сложные, тяжелые последствия", - заявил Д.Медведев.

Он отметил, что такая площадка, как деловой консультативный совет АТЭС, дает возможность прямого обмена мнениями власти с бизнесом.

"Такой диалог сегодня нужен, может быть, как никогда, в довольно сложной, подчас непредсказуемой ситуации, которая сложилась в мировой экономике", - подчеркнул глава правительства РФ.

Премьер-министр РФ рассчитывает, что сотрудничество в энергетической сфере в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет развиваться без нелегитимных односторонних ограничений.

"Рассчитываем, что энергетический сектор АТР будет развиваться на базе рыночных принципов, без каких-либо нелегитимных односторонних ограничений", - сказал Д.Медведев.

"Мы готовы развивать отношения в газовой сфере со всеми заинтересованными партнерами", - отметил глава правительства РФ.

Премьер подчеркнул, что природный газ является наиболее экологически чистым и эффективным видом традиционных энергоресурсов. "Россия развивает как газопроводную инфраструктуру, так и мощности по производству сжиженного природного газа", - отметил он.

Говоря о важных направлениях работы в рамках АТЭС, Д.Медведев отметил необходимость организации инфраструктурной связанности региона.

Он рассказал о работе России по развитию своей инфраструктуры, в первую очередь - транспортной, в том числе о планах по стыковке этих проектов с аналогичными программами иностранных партнеров.

Д.Медведев предложил создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть организаций, которые помогут бизнесу адаптироваться к новым цифровым технологиям. Он напомнил, что РФ уже выдвинула ряд инициатив о сотрудничестве в цифровой сфере в рамках АТЭС. В частности, речь идет об обмене опытом госрегулирования киберпространства, "поиске оптимального баланса, при котором защита данных не будет мешать бизнесу".

Говоря о важных направлениях сотрудничества в рамках АТЭС, премьер РФ упомянул о развитии малого и среднего бизнеса и вовлечении женщин в экономическую деятельность. Д.Медведев заметил, что в России женщины занимают половину должностей финансовых директоров и треть должностей глав служб персонала и внутреннего аудита. Кроме того, более трети малых предприятий также возглавляют женщины. В то же время он предостерег от потенциальных угроз, которые несет цифровая революция: нужно искать ответы на них. Д.Медведев отметил, что цифровая революция является "абсолютным благом с точки зрения общественного развития".

Двухдневный саммит АТЭС прошел в субботу и воскресенье в Порт-Морсби. Российскую делегацию возглавил премьер-министр Д.Медведев.