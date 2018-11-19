Криминальный рынок криптовалют оценивается в несколько сотен миллионов долларов в год

19 ноября. FINMARKET.RU - Оборот криптовалют в России не регулируется законодательно, однако "серый" рынок обмена этих инструментов на настоящие деньги уже есть. По оценке вице-президента РАКИБ по внедрению механизма эскроу Дениса Душнова, обороты этого рынка оцениваются в сотни миллионов долларов ежегодно, пишут "Известия". То есть суммы как минимум превышают 1 млрд рублей. По словам банкира из топ-20, иногда участники обмена "уезжают с чемоданами наличных".

В России действительно существует небольшая, но вполне развитая индустрия, позволяющая обменять реальные деньги наи наоборот, пояснил главный исполнительный директор блокчейн-компании Bitfury в России Дмитрий Уфаев. Фактически есть несколько бирж, работающих с российскими банками, что в совокупности с нежеланием людей сообщать о подобных операциях и приводит к тому, что операции становятся "серыми", сказал он.

Криптообменники делятся на два вида: офлайн и онлайн. В первом случае клиент при личной встрече передает кошелек - физический носитель, на котором записана криптовалюта. В обмен он получает обычные деньги.

С помощью онлайн-платформ поступления денежных средств идут через банковский шлюз (аппаратно-программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс приема платежей онлайн), пояснил эксперт в сфере кибербезопасности. По словам собеседника "Известий" в банке из топ-20, обычно такие операции проводят маленькие кредитные организации, которые обслуживают теневой сектор экономики.

Менять валюту в Россию едут из ближнего зарубежья. Есть страны, где этот рынок легализован, и множество фирм продают оборудование для майнинга, а также юридически сопровождают выход игроков на IСO на реальных биржах. В первую очередь это страны Европы (Германия, Эстония, Швеция, Бельгия). Однако там провести такие операции дороже, чем в России. Из-за того, что в ЕС обмен легален и его видят регуляторы и налоговые органы, участникам сделок приходится платить сбор с оборота или налог на прибыль. Во избежание таких расходов компании предпочитают обменивать криптовалюты на доллары в России, где операции не видны и государству ничего платить не нужно. Источник "Известий" в одной из таких компаний рассказал, что конвертировать криптовалюту в реальные деньги сегодня вполне свободно можно в Санкт-Петербурге.

В России этот рынок пока является околокриминальным - встречались случаи отъема денег прямо в ходе сделок, подчеркнул Д.Душнов. И хотя самые громкие такие прецеденты были связаны с российскими гражданами, зарубежных бизнесменов также настораживает эта практика.

Первые попытки легализовать криптовалюты в России появились в конце 2017 года. В январе 2018-го Госдума заслушала в первом чтении законопроект "О цифровых финансовых активах". В нем криптовалюты представили в качестве специфического товара, а майнинг - в виде предпринимательской деятельности по его "добыче". Документ отправили на доработку, и ко второму чтению он изменился до неузнаваемости: так, определение криптовалют из него исчезло. Теперь речь идет о создании неких цифровых долей в компаниях, которые те предложат инвесторам, чтобы привлечь капитал. Окончательной редакции законопроекта, как и четкого регулирования оборота цифровых валют в России, на сегодняшний день нет.