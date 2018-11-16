Рост промпроизводства в октябре ускорился до 3,7%

В октябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,7% после 2,1% в сентябре. Данные превысили прогнозы аналитиков, ожидавших повышение на 2,9%. За 10 месяцев производство выросло на 3%

16 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2018 года промышленное производство в РФ увеличилось на 3,7% по сравнению с октябрем 2017 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентябре производство в годовом выражении выросло на 2,1%, в августе - на 2,7%, в июле - на 3,9%, в июне - на 2,2%, в мае - на 3,7%, в апреле -на 3,9%

По сравнению с предыдущим месяцем т.г. в октябревыросло на 5,8%.

В январе-октябре 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. промпроизводство увеличилось на 3%.

Динамика показателя значительно превысила прогнозы. Аналитики ожидали, что рост промпроизводства в РФ в октябре ускорится лишь до 2,9%.

Ускорение, отчасти, было обеспечено за счет календарного фактора - в октябре 2018 года было на один рабочий день больше, чем в октябре 2017 года, в то время как в сентябре было на один рабочий день меньше.

Прогноз экономистов по росту промпроизводства в целом на год равняется 2,9%. Минэкономразвития в сентябре повысило свой прогноз на 2018 год до 3% с 2,5%. В 2019 году аналитики ожидают незначительного замедления роста промышленности до 2,6%, Минэкономразвития - до 2,4%.

С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре 2018 года промпроизводство, по расчетам Росстата, увеличилось на 0,3% к предыдущему месяцу после роста на 0,2% в сентябре.

В сфере добычи полезных ископаемых в октябре объем производства поднялся в годовом выражении на 7,4% после повышения на 6,9% в сентябре. В обрабатывающих производствах промпроизводство поднялось на 2,7% после снижения на 0,1% месяцем ранее.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром снижение составил 3,2%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов зафиксировано повышение на 4,8%.

В январе-октябре в сфере добычи полезных ископаемых производство выросло в годовом выражении на 3,3%, в обработке - на 3,2%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром на 1,2%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов - на 0,4%.

Производство легковых автомобилей в РФ в январе-октябре текущего года увеличилось в годовом выражении на 14,7% - до 1,3 млн.

В октябре выпуск авто вырос на 6,8% в годовом выражении и на 12,2% - по отношению к предыдущему месяцу.

Выпуск автобусов за 10 месяцев поднялся на 7% - до 22,9 тыс. шт.

Производство грузовиков в январе-октябре снизилось на 1,3% и составило 125 тыс. машин.

Выпуск первичного алюминия в январе-октябре 2018 года увеличился на 13% по сравнению с январем-октябрем 2017 года.

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат, увеличился на 1,4% и составил 461 млн тонн

Добыча газа увеличилась на 5,5% - до 524 млрд кубометров.

Производство бензина выросло на 1,5% - до 31,9 млн тонн.