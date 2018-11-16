Специальные знаки качества появятся в РФ на продтоварах

16 ноября. FINMARKET.RU - Специальная идентификационнаяс информацией о качестве появится на продуктах питания в России, сообщила заместитель председателя правительствапо вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

"На продуктах появятся специальные идентификационные знаки, которые позволят оценивать их качество. К 2024 году мы планируем, что примерно 30 млн россиян получат дополнительную информацию по качеству продуктов питания", - сказала Т.Голикова в интервью, опубликованном в "Российской газете"

При этом она уточнила, что "эта работа будет поручена Роспотребнадзору".

"С помощью своих лабораторий, которые есть во всех 85 регионах, ведомство будет проводить исследования продуктов "с полок", предлагаемых торговлей нашим людям, для объективной оценки заявленного на маркировке состава. Вся информация будет публиковаться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора", - отметила вице-премьер.

По ее словам, в рамках принятого Госдумой РФ федерального бюджета на три предстоящих года предусмотрены финансовые ресурсы на дооснащение лабораторий Роспотребнадзора для проведения оценки качества продуктов в соответствии с необходимыми международными методиками.