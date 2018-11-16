МВФ посчитал Крым частью России

16 ноября. FINMARKET.RU - Международный валютный фонд (МВФ) в своем ноябрьском обзоре европейской экономики (Regional Economic Outlook. Europe) посчитали Севастополь частью России, пишут "Известия", ознакомившись с документом. Эксперты отмечают, это иллюстрирует значимость Крыма для европейского региона, из-за чего экономистам приходится учитывать его реальные позиции. В целом признание полуострова российским на деловом уровне — один из примеров мировой практики, когда бизнес в личных интересах идет наперекор политическим позициям. Эксперты уже прогнозируют негативную реакцию Украины на подобный пересмотр экономического статуса полуострова.

Крым как часть России для экономистов и бизнесменов — это констатация факта, считает профессор факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич. Для Запада игнорировать это — значит искажать оценки перспектив собственной экономики и вредить собственному бизнесу, считает эксперт.

В пресс-службеоперативно не ответили на вопрос "Известий" о причинах включения Крыма и Севастополя в обзор российской экономики. Результатом такого шага может стать негативная реакция Украины, предполагают эксперты. Так, украинские власти уже выступали с резкой критикой в адрес навигационного сервиса Google, включившего границы Крыма на своих картах в состав общероссийских.

При этом, пишут "Известия", несмотря на давление Запада и киевских властей, Крым в последние годы посещает всё больше иностранных политиков, общественных деятелей и бизнесменов. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ, проходит с апреля 2014 года) ежегодно собирает тысячи гостей не только из Европы, но также Азии, Африки и Америки. И если в прошлом году в его работе приняли участие более 600 зарубежных делегатов из 70 стран мира, то на V ЯМЭФ ожидается около 3 тыс. человек из 100 государств (будет примерно тысяча иностранцев). Одна только французская делегация будет насчитывать около 50 человек. Также планируется делегация из Сирии, которую должен возглавить президент Башар Асад.

"Прагматичные люди в первую очередь видят в Крыму экономический потенциал и поле для сотрудничества", — заявил "Известиям" сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

При этом опережающие показатели у Крыма и по росту валового регионального продукта (ВРП). Официальные данные за 2017 год появятся в феврале следующего года, но в 2016 году ВРП Крыма вырос на 6,9%, оценивало ранее Минэкономразвития. По итогам этого года, власти Крыма прогнозируют увеличение ВРП на 5%, отмечала ранее глава Минэка Крыма Наталья Чабан. Для сравнения: вся российская экономика в 2016 году снизилась на 0,2%. В этом году ожидается рост на 1,8%.