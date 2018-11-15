Личная инфляция впервые сравнялась с официальной

15 ноября. FINMARKET.RU - По итогам октября индекс-дефлятор впервые за все годы наблюдений оказался на одной и той же отметке с показателем официальной инфляции в 0,35%, говорится в исследовании компании Ромир.

"Накопленные значения двух индексов с начала года сблизились с разницей всего в одну десятую процента - 3% достиг дефлятор и 2,9%, говорится в исследовании. - Только экономия на привычных покупках позволила россиянам удержать личную инфляцию под контролем".

Как отмечают в Ромир, в октябре общий объём повседневных расходов россиян увеличился более чем на 3% на фоне снижения размера среднего чека тоже почти на 3%. "Это говорит о том, что наши соотечественники опять попытались сэкономить путем посещения большего количества торговых точек в поисках лучших ценовых и продуктовых предложений. Стоимость единоразовой покупки таким способом им снизить удалось, но выросший объем покупок в итоге все равно привел к увеличению расходов", - говорится в исследовании.

В среднем потребителям пришлось платить на 0,6% больше, чем в сентябре за привычный набор повседневных товаров. На 0,2% подорожали в октябре услуги ЖКХ. И цены на бензин после летнего спада опять пошли вверх, прибавив в октябре 0,3% к сентябрьскому значению. Все эти факторы и вывели показатель дефлятора на отметку в 0,35%.

"Если бы не стремление покупателей сэкономить путем интенсивного шопинга, вероятно, их расходы на привычные товары оказались бы ещё выше, что вывело бы дефлятор на уровень выше официальной инфляции. Но так или иначе жёсткая экономия пока позволяет россиянам держать личную инфляцию под контролем. Хотя в борьбе покупателей с ростом цен силы неравны, и дефлятору к концу года вряд ли удастся проиграть значению официальной инфляции", - отмечают эксперты Ромир.

В основе расчетной методики индекса-дефлятора лежат данные о реальных ценах и реальном потреблении россиян, полученные при помощи панели домохозяйств Romir Scan Panel. Сложному многофакторному анализу подверглись более 10 млн. покупок, фактически совершенных жителями российских городов в 2008-2015 годах. По результатам анализа была построена структура потребления российских домохозяйств, определены товарные группы с высокой степенью пенетрации, в каждой из которых были выбраны отдельные товары (SKU) с максимальной пенетрацией. Всего было отобрано 156 наименований в категориях продукты питания, промтовары, лекарства, корм для домашних животных, алкоголь и табак.

Для установления корректных пропорций между различными категориями товаров были проанализированы фактические объемы потребления по различным категориям за период с 2008 по 2014 год, после чего произведен расчет пропорций объемов и стоимости продуктов. При расчете дефлятора также используются среднемесячные цены на услуги ЖКХ и бензин