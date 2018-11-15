Операторам упростят доступ к инфраструктуре в жилых домах

15 ноября. FINMARKET.RU -связи не теряют надежды на упрощение условий доступа в многоквартирные. Рабочая группа "Связь и ИТ" Экспертного совета при правительстве подготовила новую версию законопроекта о недискриминационном доступе операторов связи к инфраструктуре в жилых домах. Она обсуждалась 13 ноября на совещании группы c представителями операторов связи и независимыми экспертами, рассказал "Коммерсанту" участник совещания.

Новая версия проекта предполагает поправки в закон "О связи", Жилищный и Градостроительный кодексы. Как и в предыдущем варианте, разработанном Минкомсвязью, речь идет о том, что операторы смогут получить доступ к общедомовой инфраструктуре по заявлению на подключение от собственника квартиры. Теперь документ уточняет, что также оператору нужно представить управляющей компании (УК) схему размещения сетей и оборудования. УК должна рассмотреть заявление в течение 5-ти рабочих дней и в течение 3-х дней оповестить жильцов. Собрание собственников жилья в течение 3-х месяцев сможет принять решение о запрете размещения или демонтаже оборудования. УК не сможет брать плату за доступ к инфраструктуре, только за электроэнергию.

"Основанием для отказа может служить лишь нарушение технических условий размещения сетей связи - например, когда в доме уже более десятка операторов и нет условия для входа новых, но это единичные случаи", - поясняет собеседник "Ъ", участвовавший в совещании. Проект будет доработан в течение недели, уточнила куратор рабочей группы Ирина Левова.

Новая версия проекта появилась в результате обсуждения представителями телеком-отрасли, Минстроя и других госорганов, отмечает представитель МТС. В "Вымпелкоме" и "МегаФоне" сообщили, что поддерживают инициативы, направленные на упрощение доступа операторов к инфраструктуре в жилых домах. В Tele2 отказались от комментариев.

Российские операторы платят УК за размещение оборудования не менее 2,5 млрд руб. ежегодно, оценивала ранее Национальная ассоциация домовых инфокоммуникационных сетей. Сейчас складывается отрицательная практика, когда представители УК, прикрываясь интересами жильцов, выстраивают коррумпированные схемы поборов и ограничения доступа в дома для прокладки или эксплуатации уже построенных сетей, сетует глава ассоциации "Ростелесеть" Олег Грищенко. По его мнению, законопроект защищает в первую очередь интересы жильцов, которым дает возможность выбора.