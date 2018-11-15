Бизнес может получить налоговые поблажки

15 ноября. FINMARKET.RU - В пятницу Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект, который может облегчить жизнь компаниям, чьи материнские структуры находятся за рубежом. Ключевые предложения – возможность иностранной организации отказаться от статуса "фактического получателя дохода", расширение применения так называемого сквозного подхода и снижение налоговых расходов у инвесторов при выходе из компаний, пишут "Ведомости".

Правила фактического получателя дохода действуют в России с 2015 г. и не позволяют применять пониженные ставки, предусмотренные налоговыми соглашениями между странами, если получатель дохода – промежуточная компания. Основной вопрос – оценка деловой цели и правильной квалификации совершенных сделок, указано в апрельском письме Федеральной налоговой службы (ФНС). Если главная цель операций – вывод дохода из-под налогообложения, то применение льгот неправомерно, пишет ФНС: сделки могут быть переквалифицированы, а ставки налога – увеличены. При этом, указывают "Ведомости", ФНС оценивает обстоятельства создания компании, анализирует материальные и трудовые ресурсы, денежные потоки и саму работу компании: ведет ли она деятельность, не связанную с уплатой дивидендов, какие операционные расходы несет и др.

Сейчас, если, например, первым получателем дохода является офшор, применить налоговую ставку по фактическому получателю дохода невозможно, сетует старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев: "В результате и раскрывать конечного бенефициара не имело смысла". Некоторые критерии были практически невыполнимы – например, холдинговым компаниям, по сути, отказывалось в статусе по определению, подтверждает партнер Taxology Алексей Артюх: "Поправки эти вопросы не решают полностью, но дают ясность по многим другим". Например, отказ от фактического права на доход уже предусмотрен законом, но лишь в отношении дивидендов: по остальным видам дохода регулирования не было. Но в целом налоговики уже применяют сквозной подход и к иным доходам (например, к процентам или к роялти) – поправки это закрепляют, замечает Артюх.

Возможности применения сквозного подхода расширяются не только по видам доходов, но и по субъектам. Например, его можно будет применять всем, а не только лицам с регистрацией в стране, имеющей с Россией договор о налогообложении. Кроме того, фактическое право на доход будет определяться по отдельным выплатам. Это позволит снизить риск оспаривания права, считает партнер PwC Екатерина Лазорина, цитируемая "Ведомостями".