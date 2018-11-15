В России запускают первый аптечный агрегатор

15 ноября. FINMARKET.RU - Уже в ближайшее время отечественный аптечный рынок может кардинально измениться — и перемены эти, скорее всего, будут на руку покупателям. В России запустился первый в стране специализированный маркетплейс "Ютека": создатели обещают, что с его помощью можно будет изучить ассортимент тысяч подключенных к сервису аптек, чтобы за один раз приобрести все необходимые лекарства, причем по самым выгодным из доступных цен. О том, как устроен проект, который уже окрестили новым Uber, какие еще бонусы он обещает покупателям и в чем его уникальность, пишут "Известия".

В тестовом режиме новый проект был запущен в 2017 году, в январе 2018-го у него уже появилось собственное мобильное приложение — первое в России приложение, которое позволяет оперативно сравнить данные о наличии и стоимости лекарств, а затем забронировать нужное.

Сам факт того, что до этого в России не появилось ничего подобного, по-своему удивителен. Как говорят основатели, фармацевтический рынок — один из самых емких в стране, в 2017 году объем его розничного сегмента составил около 1,6 трлн рублей.

При этом он насчитывает множество участников, цены на один и те же препараты у которых могут отличаться в два раза, а то и больше. И это не считая дистрибуторов, которые также могут поставлять препараты как оптовым покупателям, аптекам, так и рядовым потребителям.

Если добавить сюда огромное количество товаров в этой категории — около 40 тыс. наименований в целом по стране, и примерно по 4 тыс. (по данным исследования, которое провели создатели "Ютеки"), которые в среднем приходятся на одну аптеку, то становится понятно, что покупатель, задавшийся целью найти оптимальное предложение, может столкнуться с задачей практически невыполнимой.

Именно поэтому при разработке нового проекта основной акцент был сделан на удобство для клиентов, пишут "Известия". Здесь, например, можно искать лекарственные препараты не только по названию, но и по заболеванию или отдельным симптомам — это в том числе поможет тем, кто хотел бы приобрести менее дорогой аналог, забыл название лекарства или вообще хочет посмотреть, какие препараты могут помочь от той же головной боли или при простуде.

Уже сейчас с помощью маркетплейса можно ознакомиться с ассортиментом не 1–2 аптек, а нескольких тысяч торговых точек: 2,6 тыс. из них находятся в Москве и Подмосковье, больше тысячи — в Петербурге и Ленинградской области. Кроме того, еще 7,2 тыс. аптек доступны жителям регионов: к "Ютеке" подключены торговые точки, расположенные в Новосибирске, Омске, Красноярске, Перми, Уфе, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске, Казани и Волгограде. В основном среди участников проекта — крупные аптечные сети и дистрибуторы.

Помимо удобного поиска, в новом сервисе можно изучить описания лекарств, изложенные понятным обычному пользователю языком — над этим специально трудилась команда проекта, перед которой была поставлена задача привести к единому формату каталоги всех компаний, подключающихся к маркетплейсу.

Кроме того, лекарства, которые требуются на регулярной основе, можно добавить в избранное — и в дальнейшем оформлять заказ всего лишь в два клика, не тратя время на их поиск и составление корзины.

С помощью сайта и приложения выбранный товар можно забронировать в аптеке, заказать его доставку со склада в одну из подключенных к сервису торговых точек или оформить доставку на дом. Правда, последняя опция, в соответствии с действующим российским законодательством, распространяется только на те заказы, в которых есть аптечные товары, но нет лекарственных средств и медицинских изделий.

По этой же причине (создатели особенно подчеркивают, что сервис как таковой не является аптекой или вообще игроком фармацевтического рынка) оплатить заказ на сайте вы не сможете — зато, если ваш заказ доступен для доставки на дом или на работу, вы сможете оплатить его при получении курьеру.

В скором времени на маркетплейсе также обещают добавить возможность заказа целых специализированных аптечек