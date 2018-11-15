Коммунальные платежи в 2019 году повысят в 2 этапа

15 ноября. FINMARKET.RU - В 2019 году коммунальные платежи будут повышены в 2 этапа: на 1,7% с 1 января и на 2,4% - с 1 июля. Такое постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Сложнее или проще будет платить за коммунальные услуги в 2019 году россиянам, тут мнения экспертов разделились, пишет "Российская газета"

Как считает старший преподаватель факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Оксана Баландина, "будет наоборот проще".

По ее мнению, разбивка на два этапа приведет к тому, что многие и вовсе не заметят повышения. "Оно будет более плавным, - отмечает эксперт. - В любом случае общеебудет таким же, как обычно за год".на коммунальные услуги повышаются на уровень инфляции - последние годы в среднем на 4%.

Повышение тарифовсместили с начала года не случайно, напоминает исполнительный директор НП "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева. Январь - один из наиболее дорогих месяцев года из-за существенных платежей за отопление, поэтому и повышение тарифов с начала года очень заметно. Тем более россияне треть месяца проводят дома - на новогодних каникулах. В итоге февральский счет многих неприятно удивляет. Хотя повышение составит всего 1,7%, поэтому вряд ли будет весомым.

По мнению О.Баландиной, рост тарифов не ухудшит платежную дисциплину, так как она мало зависит от сумм в платежках. "Есть люди с высокими доходами, которые в то же время являются заядлыми неплательщиками", - говорит она.

Фактический рост тарифов с 1 января 2019 года будет выше 1,7%, так как с той же даты начинают действовать новые тарифы на вывоз мусора. Многие регионы утвердили их, и уже сейчас видно, что они выше существующих.

Принятые решения направлены на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги, несмотря на повышение ставки НДС, не превышала обычный уровень. Повышение тарифов будет происходить нарастающим итогом. С 1 июля 2019 года тарифы повысятся на 2,4% к январю 2019 года, то есть к тому моменту, когда тарифы уже были повышены на 1,7%.

В документе отмечается, что фактически произойдет суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года. Таким образом за год коммунальные тарифы вырастут на 4,1%.

Поводом для роста тарифов в 2 этапа стало повышение ставки НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%. "Эта мера призвана компенсировать те выпадающие доходы, которые могли бы возникнуть у ресурсоснабжающих организаций", - сообщили "Российской газете" в министерстве строительства и ЖКХ. Ждать до июля с повышением нельзя. Так как платить НДС по новой ставке предприятиям ЖКХ придется уже с января. Если не поднять тарифы с начала года, то они полгода будут платить налог, при этом не получая дополнительных денег с населения.

До сих пор тарифы ЖКХ индексировались только раз в год - с 1 июля. До этого был опыт их повышения с начала года. Разбивка на 2 этапа используется впервые.

При этом для каждого региона устанавливаются предельные индексы повышения тарифов ЖКХ, которые не могут быть превышены. "Контроль за применением данных тарифов в регионах в рамках своих полномочий осуществляет ФАС России", - пояснили в Минстрое.

Пока утвержден только размер роста тарифов в целом по стране, очередным шагом станет разработка предельных индексов для регионов.