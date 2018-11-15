Россияне смогут требовать компенсацию за использование их персональных данных

15 ноября. FINMARKET.RU - В России может быть введено право граждан требовать компенсацию за несанкционированноеих персональных данных - например, за "холодные" звонки с навязчивой рекламой товаров и услуг. Такую возможность, по аналогии с выплатами правообладателям возмещения за нарушение их авторских прав, обсудили на "круглом столе" в Аналитическом центре при правительстве

Сейчас за использование персональных данных граждан без их согласия полагаются только административные штрафы для компаний. За 9 месяцев 2018 года объем таких штрафов составил 2,647 млн рублей. Гражданин,которого попали к третьим лицам из-за нарушения закона, не получает ничего, пишет "Российская газета"

Между тем проблема утечек персональных данных, их неконтролируемого использования, продажи и перепродажи приобретает все большую остроту. Уже есть программы, которые собирают информацию по каждому пользователю в интернете для того, чтобы потом выставить ее на продажу на одной из профильных бирж в США или в Азии.

Сам же пользователь не может ни управлять этими данными, ни капитализировать их. Нарушается и его конституционное право на неприкосновенность частной жизни. Все эти вопросы эксперты намерены учесть при разработке нового закона о данных россиян, он нужен с учетом развития цифровой экономики.

В Минэкономразвития уверены, что в случае либерализации режима работы с общедоступными данными стоит предусмотреть компенсаторные механизмы, дополнительную защиту прав гражданина. "Мы не может просто "кинуть" какие-то данные в оборот, сказать, что с ними можно делать все что угодно, при этом не продумав социальные последствия, которые это может повлечь", - заявил замдиректора департамента госуправления Минэкономразвития Антон Лебедев.

Кроме того, есть еще один аспект сбора данных - именно по ним будет составляться мнение о человеке в будущем. И есть риск, что неправильно построенный алгоритм обработки станет помехой для гражданина в получении кредита, устройстве на работу, по сути ограничит его конституционные права, предостерег доцент факультета права НИУ "Высшая школа экономики" Александр Савельев.