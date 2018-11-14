В среднесрочном периоде ситуация с ценами на нефть видится устойчивой

Цены на нефть могут упасть еще ниже в краткосрочной перспективе, заявил глава Минэкономразвития Орешкин. Но в среднесрочной перспективе, по его мнению, ситуация будет устойчивой

14 ноября. FINMARKET.RU - Волатильность цен на нефть в текущий момент может привести к дальнейшему их снижению в краткосрочной перспективе, но в среднесрочном и долгосрочном периоде ситуация с ценами видится более устойчивой, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам в кулуарах саммита Россия-АСЕАН, комментируя ситуацию с падением цен на нефть.

"Если вы внимательно посмотрите, то сейчас то снижение цен, очень серьёзное, которое произошло, оно произошло в короткой части форвардной кривой. При этом у нас, например, в апреле были такие же цены на спотовом рынке по нефти, но форфардные были на 5-10 долларов ниже. То, что сейчас происходит - это тот дефицит на рынке нефти, который был в начале года, он ушел и формируется определённый профицит. Поэтому форвардная кривая становится другой, короткие цены опускаются, и опускаются очень серьёзно", - сказал М.Орешкин.

"Но при этом на фоне с неясностью долгосрочных поставок из Ирана, и ряда других долгосрочных структурных проблем нефтяной отрасли, недоинвестированности последних лет, длинная часть кривой чувствует себя очень устойчиво. Поэтому здесь, конечно же, волатильность может сохраняться, цены на нефть могут упасть теоретически еще, ничто им не мешает. Но при этом главный сигнал - средне- и долгосрочные форварды чувствуют себя устойчиво и находятся выше, чем они были полгода назад" - сказал министр.

Цена на нефть марки Brent в начале октября поднималась до уровня выше $86 за баррель, впервые с ноября 2014 года. Но за полтора месяца они упали более чем на $20 за баррель и во вторник опускались ниже $65.

Как сообщалось, министерский комитет по мониторингу сделки ОПЕК+ на внеочередном заседании 11 ноября пришел к выводу, что в 2019 году нефтяной рынок может продемонстрировать избыток предложения, но решил подождать с решением о снижении нефтедобычи до встречи в декабре, чтобы понять, как поведут себя покупатели иранской нефти, которым США дали освобождение от санкций.

Страны ОПЕК+ при этом рассматривают возможность снижения добычи нефти в 2019 году примерно на 1,4 млн б/с. Как передает агентство Reuters со ссылкой на источники, это был один из вариантов, которые обсуждались на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби в минувшие выходные.

Ранее М.Орешкин высказал мнение, что резкое падение цен на нефть создает дополнительную нервозность на российском рынке, но экономика в целом значительно более устойчива, чем в конце 2014 года, что позволяет сглаживать негативные эффекты внешней конъюнктуры.