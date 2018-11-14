Что делать со "спящими" вкладами

14 ноября. FINMARKET.RU - В Госдуме рассмотрят вопрос о передаче в бюджет невостребованных вкладов, рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как пояснил он "Российской газете" , это в основномна небольшие суммы - 50, 100 рублей, редко больше 1000, но вместе они выливаются в миллиарды. Затраты на розыск владельцев или их наследников были бы несопоставимы с размерами таких вкладов.

Банкам проще позакрывать "копеечные" депозиты, с другой стороны, при сколько-нибудь значительном остатке - это даровые пассивы. По истечении срока вклад автоматически пролонгируется по ставке до востребования (0,01%). В отличие от вкладчика, который может закрыть счет в любой момент, банк вправе это сделать самостоятельно, только если на нем в течение 2-х лет не было ни копейки и по нему не проводились операции.

По словам А.Аксакова, это уже не первое такого рода предложение, предыдущие отвергались как противоречащие норме Конституции о том, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение для госнужд возможно только при равноценном возмещении.

"С вероятностью 99,999% инициатива будет отвергнута и на этот раз, но раз она поступила, мы обязаны ее рассмотреть, даже если с нашей точки зрения она неконституционна", - сказал А.Аксаков.

В банках считают, что эта инициатива требует детальной проработки.

Инициатива по "спящим" вкладам вполне имеет шансы быть принятой, если они не будут отчуждаться в пользу государства, а просто будут переведены в специальный фонд, где будут находиться до востребования их теми лицами, которые имеют на это право, рассуждает специалист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС "Амулекс" Виктория Соколова. При этом фонд обязан будет всем заинтересованным лицам предоставить информацию о вкладе того или иного родственника при предъявлении документов, свидетельствующих о родстве, или через подтверждение родства в судебном порядке, предлагает она.

Помимо невостребованных депозитов есть еще "спящие" ценные бумаги, владельцы которых никогда не обращались за получением дивидендов - это в основном наследие начала 90-х, когда граждане вложили свои ваучеры куда-то, но потом, разочаровавшись в проведенной чековой приватизации, попросту махнули рукой на свои ценные бумаги, решив, что не имеет смысла даже интересоваться судьбой приватизационных акций. "В связи с этим эксперты впервые обратились с предложением этот вопрос урегулировать, в следующем году мы его изучим, просто чтобы разобраться", - объяснил А.Аксаков.

В Минфине "РГ" сказали, что в министерстве такие идеи не прорабатываются.