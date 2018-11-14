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14 ноября 2018 года 09:49
Три четверти россиян ходят на работу больными
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Антон Буценко\ТАСС
14 ноября. FINMARKET.RU - Три четверти россиян (77%), если подхватывают вирусные или простудные заболевания, не оформляют больничные листы, а ходят больными на работу. Это показал опрос, проведенный порталом Rabota.ru, в котором приняли участие шесть тысяч респондентов, пишет "Российская газета". Только 8% опрошенных признались, что всегда болеют дома. Еще 7% договариваются со своими работодателями о том, что будут работать в дни болезни из дома. И еще 8% утверждают, что не болеют, занимаются спортом, пьют витамины, а в случае чего отпрашиваются на один-два дня за счет отпуска или меняются сменами с напарниками. Остальные идут в офисы или на производство вне зависимости от самочувствия, наличия кашля или температуры. Говоря о причинах, респонденты жаловались на страх потерять работу, низкооплачиваемые больничные и большие потери в зарплате. А также отмечали, что их некому заменить, поскольку на работе нет специалиста, который мог бы выполнить их обязанности. Среди комментариев, которые оставляли опрошенные, были и такие: "Прошлую неделю отболела, сегодня уволили. Вот так". Отношение к коллегам, которые приходят на работу больными, в большинстве случаев нейтральное. Об этом сказали 70% участников опроса. А вот 22% относится к этому резко отрицательно. Почти никто из опрошенных не обманывает своих работодателей - покупали больничные для решения личных проблем только пять процентов опрошенных. Тем временем, по мнению главного научного сотрудника ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России" Галины Тарасовой, ходить на работу с вирусными и простудными инфекциями очень опасно как для самих заболевших, так и для окружающих их людей.
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Ключевые слова: Россия, работа, больничный
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