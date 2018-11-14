Малый бизнес переходит на оплату наличными

14 ноября. FINMARKET.RU - Объем "серой" экономики в России за три года вырос на пять процентных пунктов - сейчас он составляет 22-23%. Такие оценки для "Известий" сделал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. О динамике говорят и простые потребители: среди населения участились жалобы на то, чтобизнес - рестораны, салоны красоты, магазины электроники - всё чаще просит клиентов расплачиваться наличными.

Средний чек при оплате наличными средствами в столичных ресторанах и заведениях общепита в прошлом месяце по сравнению с показателем годичной давности вырос на 40%, до 710 рублей. Тогда как средний чек безналичным способом в этот период упал на 14%, до 680 рублей, свидетельствует статистика оператора фискальных данных Сбербанка "Платформа ОФД", который собирает данные напрямую с онлайн-касс.

В пресс-службе ЦБ изданию сообщили, что законодательством банковскиек оплате обязаны принимать торговые точки с ежегодной выручкой от 40 млн рублей. Но в последнее время граждане часто сталкиваются с отказом ресторанов принимать карты.

Несмотря на растущее недовольство среди граждан, они неохотно жалуются в Роспотребнадзор на отказ ресторанов и магазинов принимать карты.

Небольшие магазины по продаже электроники, как правило, также работают исключительно с наличными платежами, выяснили "Известия", опросив участников рынка, которые представлены на "Яндекс.Маркет". В экспертной среде подтверждают, что малый бизнес предпочитает наличные из-за высокой платы за банковский перевод. По словам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, сейчас комиссия финансовых организаций за эквайринг обходится в 1,6-2% от суммы среднего чека.

Но одна из основных причин ухода населения в "серый" сектор - рост фискального бремени, отметил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Хоть формально налоги шесть лет в России были заморожены, другие обязательные неналоговые сборы для предпринимателей увеличивались, констатировал эксперт. При этом правительство до сих пор не разработало законопроекта о неналоговых платежах, чтобы остановить их появление и рост.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов неоднократно обещал, что в последующие шесть лет налоговая нагрузка на бизнес больше расти не будет. Последнее изменение: с 2019 года в России на 2 процентных пункта увеличивается налог на добавленную стоимость (НДС) - до 20%.

Накануне Владимир Путин обратил внимание Дмитрия Медведева на участившиеся жалобы на рост фискальной и квазифискальной нагрузки. Президент поручил премьеру "провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам".

По данным Международного валютного фонда (МВФ), объем теневой экономики России в 2015 году составлял 33,7%. Однако в эту цифру входит не только неформальный сектор (зарплаты в конвертах, уход от уплаты налогов), но и незаконные виды деятельности наподобие торговли оружием, наркотиками, а также проституция, отметил Г.Остапкович. Конкретно неформальный сектор в России составляет порядка 22-23% от ВВП страны, привел оценки эксперт. За три года этот показатель увеличился примерно на пять процентных пунктов.