Гречка опять подорожает

14 ноября. FINMARKET.RU - Снижение цен на гречку в сентябре вновь обновило рекорд: падение к аналогичному периоду прошлого года составило 26,5% — до 47,3 рубля за 1 кг., сообщили "Известиям" в пресс-службе Минсельхоза. В Минсельхозе объяснили это высоким урожаем гречихи прошлого года, который до сих пор не съеден. На протяжении всего года потребительскаяна гречку последовательно сокращалась. В сентябре были зафиксированы самые низкие с 2015 года показатели по крупе в рознице.

Чтобы не падала доходность производителей, Минсельхоз пересчитал и оптимизировал посевные площади под урожай 2018/19 сельхозгода. По данным Росстата, их сократили почти на 40%. В связи с этим эксперты предупредили, что в новом сезоне сельхозпроизводители уже не будут продавать крупу дешево. Это приведет к тому, чтоможет подорожать в магазинах.

"В нынешнем году сбор урожая гречихи будет на уровне средних показателей за последние пять лет и, по предварительным данным, составит около 1 млн т, что полностью покрывает все потребности", — заметили в пресс-службе Минсельхоза. По прогнозам министерства, дальнейшая динамика потребительских цен на гречку будет определяться сбором гречихи в этом году.

"В ближайшее время значительного роста цен мы не ожидаем при наличии высоких запасов зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Общая потребность рынка в гречихе (внутреннее использование и экспорт) сейчас оценивается на уровне 800–850 тыс. т, гречки — 400–450 тыс. т, пояснила газете замглавы Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. При этом урожай нынешнего года может составить 910–930 тыс. т, отметила она.

"Несмотря на хороший урожай, сельхозпроизводители вряд ли будут готовы в новом сезоне реализовывать зерно по прежним очень низким ценам, — отметила эксперт. — Возможен их рост, что отразится на ценах производителей и оптовых компаний на гречневую крупу. Она добавила, что падение цен на потребительском рынке какое-то время еще может сохраняться. Однако в перспективе не исключен их некоторый рост, хотя вряд ли значительный, учитывая всё еще весьма высокую насыщенность рынка".

Цена на гречиху уже начала расти, рассказал "Известиям" руководитель информационно-аналитического центра Национального союза зернопроизводителей Вячеслав Голов. Из-за холодной и дождливой погоды весной этого года в большинстве зерносеющих регионов посевную кампанию притормозили, поставив ее под угрозу. Это существенно повлияло на период вегетации, произошло смещение уборочных работ практически на две недели, что сказалось на показателях урожая 2018 года.

Эксперт отметил, что уже сейчас на фоне снижения урожайности гречихи по ряду регионов цены сельхозпроизводителей только за последние два месяца выросли почти на 2 тыс. рублей за 1 т.