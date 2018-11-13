ГИБДД упрощает взыскание мелких штрафов

13 ноября. FINMARKET.RU - Процедура упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД на сумму до 3 тыс. руб., вынесенных с помощью камер, будет введена в России, скорее всего, в 2019 году. Это заложено в новой редакции закона "Об исполнительном производстве", на текст которого ссылается "Коммерсантъ". Штраф будет взыскиваться с банковского счета в ускоренном режиме без возбуждения исполнительного производства, с возможным уведомлением должника через сайт госуслуг или по SMS. Вместе со штрафом приставы удержат и исполнительный сбор, минимальный размер которого 1 тыс. руб. Нововведение коснется миллионов автовладельцев.

Поправки в закон "Об исполнительном производстве" подготовлены членом комитета Госдумы по госстроительству и законодательству единоросом Зарифом Байгускаровым (в 2005–2016 годах возглавлял управление судебных приставов по Башкирии). Об инициативе ранее рассказывал и директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов. Документ вносится в виде поправок к законопроекту (принят в начале года), уточняющему механизм взаимодействия банков с приставами. Теперь документ будет расширен новыми процедурами в области взыскания штрафов по линии

Сегодня долги по дорожным штрафам взыскиваются в общем порядке: если штраф не оплачен в течение 70 дней после вынесения постановления, оно направляется из Госавтоинспекции в ФССП, после чего заводится исполнительное производство. Должник уведомляется заказным письмом по почте, после получения которого ему дается пять дней на добровольную уплату долга. Затем приставы получают право взыскивать вместе с долгом исполнительный сбор (не менее 1 тыс. руб.), используя различные инструменты, например арест имущества, запрет на выезд за границу и т. д.