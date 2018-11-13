Кого из должников могут потеснить в единственных апартаментах

13 ноября. FINMARKET.RU - Министерство юстицииразрабатывает законопроект, разрешающий накладыватьна единственноедолжников. В особых случаях должнику придется сократить размер жилья, чтобы расплатиться. Новость прозвучала в правительственном докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2017 год, подготовленном Миюстом,

Мониторинг правоприменения - это большой проект Минюста, в ходе которого изучается, как работают законы, какие есть правовые пробелы, отмечает "Российская газета"

Информация о том, что разрабатывается инициатива, разрешающая потеснить некоторых должников в единственных апартаментах, появилась еще несколько лет назад. Идея вызвала большой резонанс, и в итоге проект ушел в тень.

Сейчас главная новость в том, что инициатива не забыта и не отвергнута.

Как сказано в докладе, Минюстом разрабатывается проект федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" и Федеральный закон "Об исполнительном производстве". Речь идет о той самой инициативе.

Предусмотреть подобную процедуру - требование Конституционного суда страны. Еще в 2012 году в одном из своих постановлений он указал, что необходимо внести изменения в гражданское процессуальное законодательство, регулирующее пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета к жилому помещению, которое является единственным для должника. Иными словами, правило, "мой единственный дом - моя крепость" не должно быть безусловным.

Если у человека есть серьезные долги, а дом слишком велик для одного, то, возможно, хозяина стоит потревожить. Но, понятно, что должен оставаться минимум квадратных метров, который всегда будет у человека.

Как говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, вводя подобную процедуру, необходимо все просчитать, чтобы человек не оказался на улице. "Никогда государство не пойдет на введение мер, позволяющих, скажем, лишать жилья должников по кредитам.

Однако, когда дело касается социально значимых производств, например, алиментов, необходимо предусмотреть механизмы, расширяющие возможности взыскания средств с должника ", - сказал В.Груздев, добавив, что Ассоциация юристов России готова предоставить свой экспертный потенциал для совершенствования проекта.

По данным "РГ", предполагается, что забрать единственное жилье можно будет только по определенным видам исполнительных производств. Должников по кредитам проект не коснется.

Принять решение о наложении взыскания на единственное жилье сможет только суд. Естественно, без крыши на головой человека не оставят: ему выделят определенную сумму, достаточную для покупки жилья меньшей площади. Суд установит планку, сколько именно должен будет получить человек после продажи его квартиры. Меньше - нельзя. Назначенной суммы должно будет хватать на покупку жилья по установленным нормативам.

По словам адвоката Виктории Данильченко, должникам, проживающим в небольших квартирах, в этом случае беспокоиться не стоит, так как их единственное жилье не отберут за долги, "поскольку для того, чтобы инициировать процедуру его продажи, нужно не только двукратное превышение нормы предоставления площади, которая предусмотрена законом, но и наличие более 36 квадратных метров на каждого человека, зарегистрированного в этой квартире".

Короче, кроме интересов самого должника еще должны быть учтены интересы членов его семьи, в том числе несовершеннолетних детей и престарелых родственников. "Ничьи права не должны быть ущемлены, и уж тем более никто не должен остаться на улице", - резюмирует В.Данильченко.