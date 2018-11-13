Владельцы независимых АЗС условиями "заморозки" цен недовольны и готовы к забастовкам

13 ноября. FINMARKET.RU - "Цены на топливо в настоящее время стабилизированы, – сказал на совещании у президента Владимира Путина зампред правительства Дмитрий Козак. – И они будут такими сохраняться с учетом инфляции до конца марта [2019 г.]". 7–10 ноября все нефтяные компании подписали соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго о сдерживании цен на топливо как на оптовом рынке, так и на заправках, сообщил Козак.

Договоренности действуют с 1 ноября, но за прошлую неделю мало что изменилось на топливном рынке, пишут "Ведомости", ссылаясь на топ-менеджера одной из независимых сетей. "Вертикально-интегрированные нефтяные компании по-прежнему выставляют высокие цены для мелкооптовых покупателей, в части регионов не хватает топлива из-за отгрузок на внешние рынки", – говорит он. Впрочем, цены на топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже с начала ноября снизились на 2–4%.

Рост оптовых цен на топливо в условиях замораживания розничных привел к тому, что абсолютно все заправки – как независимые, так и входящие в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний – стали работать в убыток, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов, цитируемый "Ведомостями". Не исправит ситуацию и соблюдение нынешних договоренностей. Установленного сейчас правительством предельного уровня рентабельности независимых АЗС в 4% "хватит только на то, чтобы доставить топливо до АЗС и оплатить банкам эквайринг". Баженов говорит о необходимости начать разработку и проведение комплексной реформы российского топливного рынка. Иначе он прогнозирует забастовку независимых АЗС по всей стране. На них приходится около 40% реализации топлива, или 27,2 млн т. "Ведь вряд ли люди позволят уничтожить свой бизнес без боя, – говорит Баженов. – Сегодня мы сдерживаем эту волну негатива, но, если ситуация не изменится в ближайшее время, мы будем не в силах ее удержать".