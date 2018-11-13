Бизнесу не хватает местных банков

13 ноября. FINMARKET.RU - Расчистка банковской системы привела к сокращению числа кредитных организаций и обострению проблемы доступности кредитов в некоторых регионах. Бизнесу приходится работать с крупнейшими банками и нередко отправляться за кредитом в соседний регион, пишет "Коммерсант", ссылаясь на обзор Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) "Кредитование в регионах". Опрошенные “Ъ” эксперты также считают, что отсутствие местных банков в некоторых субъектах негативно влияет на кредитование малого и среднего бизнеса, но не затрагивает гигантов.

Эксперты в своем обзоре указывают на то, что политика ЦБ по оздоровлению банковской системы привела к тому, что число банков в стране сократилось на 40,9% по сравнению с 2014 годом, до 508. Под расчистку попаливсех федеральных округов (ФО), причем самое существенное сокращение (на 60%) наблюдалось в Северо-Кавказском ФО. В 16 регионах вовсе не осталось местных кредитных организаций, среди них — Брянская, Воронежская, Орловская, Смоленская, Архангельская, Магаданская области; республики Калмыкия, Ингушетия, Чечня, Бурятия; Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Чукотский автономные округа; Хабаровский, Забайкальский края; Еврейская автономная область. "Отсутствие региональных банков, знающих местный бизнес, без сомнения, крайне негативно сказывается на возможностях экономического развития в регионах",— уверены в ИКСИ.

В результате растет и доля кредитов, выданных 30 крупнейшими банками, зарегистрированными преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге: на 1 октября 2018 года они предоставили 76% всех кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Это почти на 13 процентных пунктов больше, чем в 2014 году, а в отдельных регионах прирост существенно выше. Большинство кредитов региональному бизнесу выдают банки из других субъектов, причем часто они даже не имеют офисов в регионе заемщика. То есть фактически для того, чтобы получить кредит, предприниматель должен съездить в другой субъект РФ, указывают в ИКСИ.