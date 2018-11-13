.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Заемщиков будут уведомлять по SMS о привлечении коллекторов
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

13 ноября 2018 года 08:50

Заемщиков будут уведомлять по SMS о привлечении коллекторов

 0
PA Images\TASS
PA Images\TASS
13 ноября. FINMARKET.RU - Госдума РФ разрабатывает законопроект, согласно которому банки и микрофинансовые организации должны будут при помощи sms и электронной почты оповещать заемщиков о привлечении коллекторов к возврату их задолженности, сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

"Банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут по СМС и электронной почте оповещать клиентов о привлечении к взысканию их задолженности коллекторов. К разработке соответствующего законопроекта приступил комитет Госдумы по финансовому рынку", - говорится в публикации.

По информации издания, соответствующие поправки планируется внести в закон о коллекторской деятельности.

Сейчас кредиторы оповещают заемщиков о привлечении коллекторов заказным письмом. Такой способ, по словам А.Аксакова, не всегда эффективен - иногда люди не знают о привлечении взыскателей, которые уже приступили к своей работе. Причем коллекторы не всегда соблюдают закон и звонят гражданам и их родственникам ночью или рано утром, информируют работодателей о проблемах клиента, инициируют встречи с ним чаще двух раз в неделю, отмечается в статье.

В Центробанке не ответили на вопрос издания о том, насколько уведомление заемщиков о привлечении коллекторов по электронным каналам связи повлияет на эффективность сбора долгов. В Сбербанке, ВТБ и Почта Банке поддержали нововведение. По их мнению, оно будет способствовать более оперативному уведомлению заемщиков, сообщает издание.


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  коллекторы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.