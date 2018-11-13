Заемщиков будут уведомлять по SMS о привлечении коллекторов

13 ноября. FINMARKET.RU - Госдумаразрабатывает законопроект, согласно которому банки и микрофинансовые организации должны будут при помощи sms и электронной почты оповещать заемщиков о привлечении коллекторов к возврату их задолженности, сообщает газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

"Банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут по СМС и электронной почте оповещать клиентов о привлечении к взысканию их задолженности коллекторов. К разработке соответствующего законопроекта приступил комитет Госдумы по финансовому рынку", - говорится в публикации.

По информации издания, соответствующие поправки планируется внести в закон о коллекторской деятельности.

Сейчас кредиторы оповещают заемщиков о привлечении коллекторов заказным письмом. Такой способ, по словам А.Аксакова, не всегда эффективен - иногда люди не знают о привлечении взыскателей, которые уже приступили к своей работе. Причемне всегда соблюдают закон и звонят гражданам и их родственникам ночью или рано утром, информируют работодателей о проблемах клиента, инициируют встречи с ним чаще двух раз в неделю, отмечается в статье.

В Центробанке не ответили на вопрос издания о том, насколько уведомление заемщиков о привлечении коллекторов по электронным каналам связи повлияет на эффективность сбора долгов. В Сбербанке, ВТБ и Почта Банке поддержали нововведение. По их мнению, оно будет способствовать более оперативному уведомлению заемщиков, сообщает издание.