Российской экономике дальше некуда расти

12 ноября. FINMARKET.RU - Даже если вырастут цены на нефть, российская экономика уже не будет расти так же быстро, как в 1998–2008 гг., пишут "Ведомости", ссылаясь на бюллетень "Вопросы экономики" Высшей школы экономики. Тот рост, обеспеченный восстановлением после трансформационного спада 1990-х гг., стал затухать уже в 2010-е гг.: за шесть лет с 2008 по 2014 г. ВВП увеличился всего на 6%. Такие темпы характерны для стабильной, а не переходной экономики – например, для советской конца 1980-х гг. Тогда власти тоже задались вопросом ускорения роста экономики и благосостояния на 20–30 лет вперед, который сейчас беспокоит президента Владимира Путина, напоминают авторы бюллетеня Эдуард Баранов и Владимир Бессонов.

Пока же рост ВВП на 2% в год – это норма, говорит Бессонов. Потенциал роста даже ниже – около 1% в год, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, из-за ограниченных трудовых и инвестиционных ресурсов. Прогноз Минэкономразвития на следующий год не намного выше – всего 1,3%, пишут "Ведомости", приводя мнение экспертов.

Российская экономика сейчас не может расти быстрее 1,5–2% в год, отмечает ЦБ в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019–2021 гг.: занятость полная, безработица близка к естественному уровню, производственные мощности загружены максимально, большая их часть устарела, работников не хватает. Министр экономического развития Максим Орешкин уже говорил, что рост экономики может отклониться от официального прогноза в 1,8%, и называет диапазон между 1,5 и 2%.

Итоги 3-го квартала 2018 г., о которых отчиталось министерство, выдающимися не назовешь: экономика выросла всего на 1,3% год к году, инвестиции из-за девальвации и экономической неопределенности замедлили рост до 1,8–2,3% с 2,8% кварталом ранее, а с устранением сезонности и вовсе упали. Прежде всего из-за дорогого импорта, поясняет министерство в докладе "Картина экономики": импорт машин и оборудования инвестиционного назначения из дальнего зарубежья упал на 5,2% в годовом выражении после роста на 8,7% во 2-м квартале. Настроения промышленников ухудшаются, показали и индекс предпринимательской уверенности Росстата в обработке, и индекс промышленного оптимизма Института Гайдара, и индекс PMI.

Потребительские настроения тоже ухудшились, показывают исследования и Росстата, и ЦБ, и ВЦИОМа. Чтобы ВВП рос быстрее, нужны структурные реформы, указывает ЦБ.

Бизнес может сокращать инвестиции при растущих прибылях из-за волатильности рынков и санкций, предупреждала Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета 2019–2021 гг., поэтому план по ускорению ВВП может не сбыться. Планы правительства по ускорению экономического роста пока похожи на набор благих пожеланий, считает Бессонов: напоминают пятилетние планы в СССР, в которые власти закладывали более высокие показатели, чем реально рассчитывали получить, и называли это "мобилизующей ролью плана".

Не стоит преуменьшать роль решений в области экономической политики, спорит главный экономист "ВТБ капитала" по России Александр Исаков, у российской экономики значительный запас потенциала роста, "в том числе за счет межсекторной и внутрисекторной миграции ресурсов".