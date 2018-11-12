Минтруд уточнил, когда работающим пенсионерам не положены пенсии

12 ноября. FINMARKET.RU - Пенсионеры не будут получать социальную пенсию, если они решили трудоустроиться. Начисление этой выплаты прекращается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер вышел на работу, уточняется в проекте приказа Минтруда, размещенном для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет "Российская газета". В то же время работающие пенсионеры могут получать страховую пенсию.

Выдача социальной пенсии возобновляется после увольнения пенсионера с работы, тоже с первого числа месяца, следующего за тем, в котором подано заявление об уходе и представлены документы, подтверждающие факт увольнения.

Социальную пенсию назначают людям, которым не хватило страхового стажа или баллов для назначения страховой пенсии. Такая пенсия начинает выплачиваться через пять лет после достижения пенсионного возраста и только в том случае, если человек уже не работает. Иностранным гражданам и лицам без гражданства она выплачивается в том случае, если стаж их постоянного проживания на территории России составляет не менее 15 лет.

Документ носит технический характер. В пояснительной записке к приказу говорится, что он подготовлен для реализации поправок, внесенных в пенсионное законодательство в октябре этого года, и во исполнение постановления Конституционного суда России.

Дело в том, что социальную пенсию по старости уже много лет платят только неработающим россиянам. Проект приказа Минтруда лишь уточняет некоторые "бюрократические" нюансы. То же самое касается правила, по которому люди, признанные банкротами, не лишаются права на пенсию.