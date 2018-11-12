ЦБ проверит готовность банков к снятию биометрии

12 ноября. FINMARKET.RU - Банк России начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан. Территориальные подразделения ЦБ запрашиваюти их филиалы о реальном положении дел, пишет "Коммерсант". Судя по данным "Ростелекома", готовность пока крайне низкая, и ЦБ придется либо массово штрафовать кредитные организации, либо подумать об отсрочке.

Собеседник газеты в банке топ-20 сообщил, что руководителей филиалов их банка приглашали в управления для доклада о процессе внедрения сбора биометрии.

Сбор биометрических данных стартовал в банках в июле 2018 года. Как ранее сообщал ЦБ, на стартесобиралась в 400 отделениях в 140 городах. К концу года кредитные организации обязаны обеспечить сбор биометрических данных в 20% своих отделений (4 тыс. к 1 января 2019 года).

Однако, согласно "Карте точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрию", пока принимают биометрию всего 355 банковских отделений. То есть даже меньше, чем анонсировалось при старте программы.

По мнению заместителя главы ФБК Алексея Терехова, письма и встречи на уровне территориальных подразделений ЦБ - попытка оценить реальную ситуацию в банках по внедрению биометрии и понять, насколько она далека от анонсированных планов.

При этом у Банка России совсем скоро появится реальный инструмент для борьбы с банками, затягивающими внедрение биометрии. На прошлой неделе руководитель отдела методологии департамента информационной безопасности ЦБ Виктор Лебедев на встрече с банками отмечал, что необходимый нормативный документ для проверок соблюдения требований по сбору биометрии готов и находится на регистрации в Минюсте. Обязанность банка снять биометрические данные у обратившегося клиента прямо указана в антиотмывочном законе(115-ФЗ), а также в нормативных актах ЦБ. В отношении нарушителей могут быть применены санкции: штраф в размере до 0,1% минимального уставного капитала, ограничения на проведение кредитной организацией отдельных операций и т. д.

Впрочем, эксперты не ожидают от регулятора жестких решений. "ЦБ не обязан применять санкции к банкам, так как их бездействие не несет рисков устойчивости банковской системы и сопряжено в том числе с техническими проблемами",- отмечает партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. Проблемы действительно есть и лежат они в сфере информационной безопасности.

Обе банковские ассоциации - Ассоциация банков России (АБР) и Ассоциация российских банков (АРБ) - уже обращались к ЦБ с предложением смягчить требования к сбору биометрии.