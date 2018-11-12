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Глава комитета Госдумы по охране здоровья в целом поддержал предложение ввести акцизы на сладкую газировку
12 ноября 2018 года 08:37
Минздрав поддержал введение налога на газированные напитки
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Петр Ковалев/ТАСС
12 ноября. FINMARKET.RU - Сладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на 20%. Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на эту продукцию. Свою позицию он отразил в отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Одна из стратегических целей этого проекта - снижение потребления сахара. Он входит в нацпроект "Демография", который призван увеличить продолжительность жизни россиян. В отзыве на этот документ Экспертный совет при правительстве отметил, что размер акциза на подслащенные газированные напитки должен составлять не менее 20% от их розничной цены, пишут "Известия". 17 октября отзыв за подписью члена совета Дарьи Халтуриной был направлен в Минтруд, который является разработчиком нацпроекта. До сих пор в России пищевые продукты акцизами не облагались - они взимаются только с производителей алкогольных напитков и этилового спирта. Если налог будет введен, 1 л газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей. Отзыв уже поступил в Минтруд, сообщили изданию в пресс-службе ведомства. Он был также направлен в Минздрав, который является ответственным за федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". В пресс-службе министерства отметили, что предложенные Экспертным советом меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями. "В этой связи мы поддерживаем такие ограничения", - подчеркнули в Минздраве, заметив, что конкретные меры находятся на стадии обсуждения. По данным Минздрава, в 2017 году россиян, страдающих ожирением, стало больше на 6% (по сравнению с 2016-м). Число пациентов, которым официально поставили этот диагноз, достигло 2 млн - 1,3% от населения страны. Ранее Министерство здравоохранения уже предлагало ввести акцизы на сладкие напитки и продукты с избыточным содержанием соли. Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков заявил "Известиям", что у индустрии есть четкая позиция по этому вопросу. "Возможный ввод акциза мы считаем безосновательной дискриминационной для категории мерой", - подчеркнул он. По оценкам союза, в ежедневном рационе россиянина безалкогольные сахаросодержащие напитки составляют менее 2% от рекомендованной суточной нормы потребления калорий. А уровень их потребления - один из самых низких в Европе. Эксперт подчеркнул, что новый сбор отразится на цене газировки: минимальный уровень роста уже заложен авторами инициативы.
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Алена 12.11.2018
Стыдно за Минздрав, стыдно, что он нас такой Премьер и Правительство. Стыдно даже детям, ведь это об из здоровье так несчадно заботится Правительство. Нынешние дети вряд доживут до нынешней пенсии, что хорошо бюджету. Но вряд ли долго проживут и авторы этих антинародных законов.
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