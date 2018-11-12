Минздрав поддержал введение налога на газированные напитки

12 ноября. FINMARKET.RU - Сладкие газированные напитки в России могут подорожать примерно на 20%. Экспертный совет при правительстве предложил ввести акцизы на эту продукцию. Свою позицию он отразил в отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Одна из стратегических целей этого проекта - снижение потребления сахара. Он входит в нацпроект "Демография", который призван увеличить продолжительность жизни россиян. В отзыве на этот документ Экспертный совет при правительстве отметил, что размер акциза на подслащенные газированные напитки должен составлять не менее 20% от их розничной цены, пишут "Известия". 17 октября отзыв за подписью члена совета Дарьи Халтуриной был направлен в Минтруд, который является разработчиком нацпроекта. До сих пор в России пищевые продукты акцизами не облагались - они взимаются только с производителей алкогольных напитков и этилового спирта. Если налог будет введен, 1 л газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

Отзыв уже поступил в Минтруд, сообщили изданию в пресс-службе ведомства. Он был также направлен в Минздрав, который является ответственным за федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". В пресс-службе министерства отметили, что предложенные Экспертным советом меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями.

"В этой связи мы поддерживаем такие ограничения", - подчеркнули в Минздраве, заметив, что конкретные меры находятся на стадии обсуждения.

По данным Минздрава, в 2017 году россиян, страдающих ожирением, стало больше на 6% (по сравнению с 2016-м). Число пациентов, которым официально поставили этот диагноз, достигло 2 млн - 1,3% от населения страны. Ранее Министерство здравоохранения уже предлагало ввести акцизы на сладкие напитки и продукты с избыточным содержанием соли.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков заявил "Известиям", что у индустрии есть четкая позиция по этому вопросу. "Возможный ввод акциза мы считаем безосновательной дискриминационной для категории мерой", - подчеркнул он. По оценкам союза, в ежедневном рационе россиянина безалкогольные сахаросодержащие напитки составляют менее 2% от рекомендованной суточной нормы потребления калорий. А уровень их потребления - один из самых низких в Европе.

Эксперт подчеркнул, что новый сбор отразится на цене газировки: минимальный уровень роста уже заложен авторами инициативы.