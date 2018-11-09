Плюсы и минусы бонусов от платежных систем

9 ноября. FINMARKET.RU - Программы лояльности для держателей платежных карт не ограничиваются только банковскими.(Visa, Mastercard, "Мир" и др.) тоже дают возможность получатьи пользоваться специальными, иногда очень оригинальными, преференциями. Причем независимо от того, какой именно банк выпустил карту, пишут "Ведомости"

Программы лояльности платежных систем похожи на банковские: одни предлагают держателям карт прямые скидки или кэшбэк за платежи по картам в торговых точках-партнерах, другие - накопительные бонусные программы. Кроме того, иногда системы предлагают специальные культурные программы и прочие привилегии для держателей карт, включая очень популярное у путешественников пребывание в бизнес-залах аэропортов.

Но большинство работающих в России платежных систем предпочитает делать клиентам скидки в магазинах-партнерах. Так работают, например, Visa, Mastercard, Union Pay. Часто размеры скидок и количество партнеров зависят от вида карты: для золотых и платиновых карт преимуществ больше.

Гораздо меньше распространены в Россииплатежных систем JCB и Union Pay, однако программы лояльности есть и у них. Карты японской JCB выпускают в том числе Россельхозбанк и Связь-банк, китайской Union Pay - "Русский стандарт" и Газпромбанк. У некоторых банков, в том числе Газпромбанка, существует кобейджинговая карта "Мира" с JCB или Union Pay (для таких карт одновременно действуют программы лояльности обеих платежных систем, объяснил представитель Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор "Мира").

Однако нужно учитывать, что скидки от платежных систем обычно временные и действуют, как правило, несколько месяцев. Иногда они работают лишь для онлайн-покупок. А партнеры иногда устанавливают определенные ограничения на кэшбэк.

Одним из минусов программ лояльности платежных систем начальник управления транзакционного бизнеса "ФК Открытие" Дмитрий Бочеров назвал круг партнеров - не все из них широко распространены. Несмотря на это, по его словам, программы лояльности платежных систем нацелены на привлечение новых клиентов. "Это происходит, если партнеры системы действительно интересны и клиент - физическое лицо готов ради скидки у этого партнера получить карту иной платежной системы", - сказал Д.Бочеров.