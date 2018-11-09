Гражданам не удастся сэкономить на налогах при продаже недвижимости

9 ноября. FINMARKET.RU - Гражданам, продающим, придется указывать в договоре реальную цену сделки. Сейчас нередко владельцы квартир при продаже предпочитают занижать их стоимость, чтобы сэкономить на

Согласно внесенному в Госдуму проекту поправок к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", риэлторы будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, включая их цену, а банки - о связанных с ними операциях с денежными средствами, пишет "Коммерсант"

Поправки усовершенствуют "институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом". В частности, проект уточняет полномочия участников различных сделок - кто и что именно должен сообщать в Росфинмониторинг о подлежащих обязательному контролю операциях. Наиболее значимыми эксперты называют поправки, касающиеся информирования финразведки о сделках с недвижимостью.

Проект снимает с кредитных организаций обязанность информировать Росфинмониторинг о сделках, результатом которых является переход права собственности на недвижимое имущество на сумму более 3 млн руб. О подобных сделках его будут информировать компании, оказывающие посреднические и консультационные услуги, например риэлторы. Банки же будут сообщать в финразведку об операциях с денежными средствами от 3 млн руб., которые напрямую связаны с этими сделками. В частности, обязательному контролю будут подлежать зачисление и снятие средств с банковских счетов, выполнение платежа в наличной форме. Сейчас риэлторы и банки информируют финразведку лишь о суммах сделок, не раскрывая подробностей движения средств до и после сделки.

Таким образом, благодаря поправкам к законодательству у Росфинмониторинга в единой базе будут собраны данные о сумме сделки и об операциях по получению или выплате средств в связи с этой сделкой.

И эта информация может попасть к налоговикам. В марте этого года ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Собеседник в Росфинмониторинге подтвердил "Ъ", что новый порядок информирования о сделках с недвижимостью сможет выявить реальную цену сделок. В рамках нынешних форматов взаимодействия с налоговой службой данная информация будет передаваться налоговым органам лишь в случаях связи с легализацией доходов.

В результате многим российским гражданам теперь не удастся сэкономить на налогах.

В ФНС изданию сообщили, что налоговые органы при контрольной работе учитывают всю информацию, в том числе поступающую из внешних источников, с целью определения на ее основе зон налоговых рисков. Соглашение о взаимодействии с Росфинмониторингом ФНС заключила в 2015 году.