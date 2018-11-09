Поручители ответят за долги застройщиков перед дольщиками

9 ноября. FINMARKET.RU -, потерявшие деньги при строительстве домов, смогут предъявлять иски к поручителям обанкротившихся компаний, а также тем руководителям, из-за действий которых застройщик прогорел. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство России, пишет "Российская газета".

"Принятие законопроекта позволит повысить гарантии защиты прав граждан, которые подключились к программам долевого строительства", подчеркнул член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По словам разработчиков закона, строительная отрасль является одним из драйверов экономического развития страны.

"Для дальнейшего развития отрасли необходимо наличие равных экономических и правовых условий ведения бизнеса по сравнению с остальными отраслями экономики", говорится в пояснительной записке. Одна из предлагаемых мер - смена вида ответственности. Застройщики-банкроты будут нести не солидарную, как сейчас, а субсидиарную ответственность. Проще говоря: расплачиваться за разорившуюся компанию будут и другие юридические и физические лица, например, поручители. "Дополнительный должник при субсидиарной ответственности встает на место основного должника", - поясняет В.Груздев.

В свою очередь руководитель рабочей группы по обеспечению безопасности предпринимателей в области строительства Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Александр Моор полагает, что проект нуждается в доработке. Например, по мнению экспертов, необходимо скорректировать нормы о блокировке счетов застройщиков. "Блокировка средств приведет к приостановке строительства, а это снова коррупционная составляющая", - отметил А.Моор. В рабочей группе предлагают, чтобы средства дольщиков размораживались и передавались застройщику поэтапно по окончании выполненных работ.