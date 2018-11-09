Разработку новых специнвестконтрактов могут приостановить

9 ноября. FINMARKET.RU - В конце октября вице-премьер Дмитрий Козак по итогам совещания с участием федеральных ведомств де-факто приостановил работу по разработке новых инвестрежимов для промышленности.Обсуждение было посвящено разрабатываемому Минпромторгом механизму специнвестконтрактов (СПИК 2.0), который должен стимулировать локализацию производства, пишет "Коммерсант". Но в ходе совещания отмечена нецелесообразность СПИКа в случае введения СЗПК, разработку законопроекта о которых ведет Минфин. Также, по словам источника газеты, знакомого с ситуацией, в протоколе совещания Минпромторгу и Минфину (представителей которого на встрече не было) было предложено обратить внимание "на недопустимость дезорганизации инвестпроцессов в РФ" из-за нескоординированных действий ведомств по разработке новых правил игры. Вице-премьер поручил приостановить работу над СПИК 2.0 и обсуждение законопроекта о СЗПК до координации работы по изменению нормативной базы. До 10 ноября ведомства должны сопоставить действующие и разрабатываемые механизмы господдержки, определив их влияние на эффективность расходов бюджета и последствия для экономики.

Пока публичное обсуждение законопроекта о СЗПК на regulation.gov.ru не приостановлено. Заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков сказал "Коммерсанту", что проработка СПИК 2.0 также продолжается: законопроект внесен в правительство и опубликован на regulation.gov.ru.

Концепция СПИК фиксировала неизменность налоговой нагрузки в обмен на инвестиции, причем по уже заключенным контрактам требовались сравнительно небольшие вложения. В июле работу над ней заморозил Дмитрий Козак, у которого были вопросы к прозрачности процедур (см. "Ъ" от 11 июля). СЗПК не предполагает федеральных льгот по налогу на прибыль, это единый договор инвестора с РФ и гарантии неизменности условий инвестирования. Схема оказалась актуальна в рамках идеи помощника президента РФ Андрея Белоусова по стимулированию инвестиций частных компаний в важные для государства проекты.

Но источник издания в финансово-экономическом блоке Белого дома считает, что конфликта между идеями СЗПК и СПИК 2.0 нет, они не конкурируют, а дополняют друг друга. Оба законопроекта "внесены в правительство и согласованы заинтересованными ведомствами, включая Минпромторг и Минфин, в полном объеме". Но СПИК 2.0 в правительстве воспринимают как инструмент решения задач в рамках промышленной политики, а СЗПК - как более общий инструмент для привлечения крупных частных инвестиций в широкий спектр отраслей. В частности, СЗПК - предмет обсуждения рабочей группы Силуанова-Шохина по инвестициям, "целевая сфера его применения, в частности, крупнейшие инвестпроекты, для которых СПИК 2.0 не подходит, и наоборот", говорит собеседник "Коммерсанта".

По словам В.Осьмакова, в Минпромторге есть заявки на СПИКи от BMW, Hyundai, группы ГАЗ и калининградской ГК "Автотор".