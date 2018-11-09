Расчеты в нацвалютах с Китаем не окажут влияния на курс рубля - Орешкин

9 ноября. FINMARKET.RU -в нацвалютах с Китаем не окажут существенного влияния на курс рубля, рассказал в интервью "Известиям" по итогам встречи глав правительств РФ и КНР министр экономического развития Максим Орешкин.

М.Орешкин считает, что необходимо создать систему расчетов, удобную для агентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность по оплате товаров и услуг. По его словам, для перехода на платежи в рубле и юане государство на первых этапах может поддержать такие операции предоставлением ликвидности. Кроме того, надо упрощать регулирование.

Необходимо создать условия для того, чтобы, который в отличие от юаня является полностью конвертируемой валютой, свободно ходил. По словам министра, для использования юаня, с учетом валютных ограничений в Китае, также есть определенные ниши.

"Необходимо, чтобы российская компания, которая что-то покупает в Китае, или китайская компания, которая что-то покупает в России, могли с минимальными издержками совершить конверсию без использования третьих валют, потому что с ними всегда дополнительные издержки. Перейти к расчетам в рублях и юанях нам пока мешают исключительно отсутствие ликвидности и налаженных механизмов таких расчетов", - заявил глава Минэкономразвития..

М.Орешкин рассказал, что сейчас этой работой в первую очередь будут заниматься центральные банки и министерства финансов наших стран. При этом он напомнил, что взаимная торговля уже частично осуществляется в нацвалютах, поэтому появление дополнительных стимулов и снижение издержек только ускорят этот процесс.

Министр подчеркнул, что расчеты в нацвалютах с Китаем не окажут существенного влияния на курс рубля. "Рубль в целом - устойчивая валюта. Гораздо сильнее на курс влияют макроэкономическая политика в части инфляционного таргетирования и бюджетного правила, которые проводятся у нас в стране", - отметил он.