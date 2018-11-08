Почтовые переводы от 100 тыс. руб. могут попасть под контроль финразведки

8 ноября. FINMARKET.RU - В России в перечень операций, подлежащих обязательному контролю, могут попасть операции по почтовому переводу денежных средств на сумму от 100 тыс. рублей и операции с денежными средствами, которые внесены абонентом за услуги связи, на сумму свыше 50 тыс. рублей.

Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как следует из законопроекта, осуществление почтового перевода денежных средств будет подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей (либо эквивалент в валюте). Осуществление оператором связи по поручению абонента операций за счет денежных средств, внесенных абонентом за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи), будет подлежать обязательному контролю при сумме от 50 тыс. рублей.

Также обязательному контролю будут подлежать операции по передаче клиенту денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 600 тыс. рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).

Законопроект устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОПОК). Как говорится в пояснительной записке к документу, для каждой организации будет определен свой вид операций, который будет подлежать обязательному контролю. "Благодаря этому сократится количество ОПОК для организаций небанковского сектора", - считают авторы законопроекта. Также снизится нагрузка на организации банковского сектора, вследствие отсутствия необходимости запрашивать документы по сделкам, говорится в пояснительной записке.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии. Из данных критериев законопроект исключает операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. Уточняются операции, которые совершаются со странами, которые выполняют или наоборот не выполняет рекомендации ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF). Уточняются сделки с недвижимостью, сумма свыше 3 млн рублей при этом не меняется. Например, ранее подподпадали организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Теперь предлагается контролировать компании, которые оказывают любые консультационные услуги в сфере недвижимости (например, аренда).

"Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется, что законопроект вступит в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.