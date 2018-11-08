Минэкономразвития добивается от ведомств конкретики в исполнении нацпроектов

8 ноября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития запросило у коллег по правительству планы достижения национальных целей майского указа президента РФ Владимира Путина. Письмо главы Минэкономразвития Максима Орешкина (со ссылкой на поручение первого вице-премьера Антона Силуанова) в начале ноября разослано во все федеральные ведомства, пишет "Коммерсант". Министерство просит коллег не позднее 8 ноября рассмотреть проект плана достижения двух национальных целей, за которые оно ответственно,— это вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира и создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора (в основном за счет АПК и обрабатывающей промышленности). Также ведомствам предложено представить свои проекты достижения национальных целей, траектории «приближения» к ним в разбивке по годам, описание ключевых инструментов и рисков, влияющих на экономическое развитие подведомственных отраслей.

Пока расчетная траектория вхождения в мировой топ-5 рассчитана на той же модели, что и макропрогноз Минэкономразвития, говорят источники газеты в ведомстве. В частности, от Минтруда для вхождения в "пятерку" потребуется ускорить рост реальных зарплат с 1,4% в 2019 году до 2,9% к 2024 году, нарастив численность занятых в экономике за тот же период на полмиллиона человек (до 73,3 млн) при стабильной занятости в госсекторе (13,5 млн человек). Рост занятости в малом бизнесе (с 19,2 млн человек до 25 млн) вызовет отток почти миллиона занятых с крупных предприятий и сокращение «прочей занятости» на 4 млн человек за шесть лет. План по доле инвестиций в ВВП рассчитан с запасом: подъем до 26% ВВП в 2024 году (указ требует 25%). Отдельно Минэкономразвития обращается к Минпромторгу с просьбой об уточнении планов по росту несырьевого неэнергетического экспорта по отраслям и товарным группам — вероятно, это один из ключевых параметров, с которым ведомство увязывает свою стратегию по выполнению указа.

Собеседники “Коммерсанта” в министерстве говорят, что в реальности рассчитывают получить расчеты остальных исполнителей к середине ноября, что позволит "погрузить" их в ту же математическую модель, на которой рассчитывается макропрогноз,— для черновой оценки работоспособности всей системы исполнения нацпроектов в имеющихся бюджетных условиях, которая займет еще месяц. По результатам этой работы планы могут быть скорректированы. Контроль их исполнения будет проводиться дважды в год — в марте и августе, что даст возможность оперативно корректировать отдельные целевые показатели для эффективной работы всей системы.