Помощь проблемным заемщикам могут ограничить

8 ноября. FINMARKET.RU - В банках раскритиковали положения проекта закона об обязательной реструктуризации ипотечного кредита для заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию (потеря работы и т.п.). Банкиры не хотят распространять действие будущего закона на кредиты, выданные с 1 января 2018 года, и не считают целесообразным рассчитывать доход заемщика, исходя из наличия у него семьи.

Вчера Ассоциация российских банков (АРБ) опубликовала направленное в ЦБ письмо с отзывом на законопроект, предполагающий введение для банков обязанности по реструктуризации ипотечных кредитов в определенных случаях. Согласно заключению АРБ, основанному на опросе банков, принятие проекта в нынешнем виде будет иметь негативные последствия как для граждан-заемщиков, так и для банковского бизнеса.

Изначально на законодательном уровне закрепить право на реструктуризацию ипотечного кредита заемщика, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, предложил экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России, напоминает "Коммерсант" . Проект предусматривает право ипотечного заемщика просить реструктуризацию, если доход его семьи за последние 3 месяца упал на 30% и более или на ту же величину вырос платеж по кредиту. При этом сумма долга по ипотеке на момент реструктуризации не должна превышать 10 млн руб., просрочка - не больше 60 дней, воспользоваться правом реструктуризации можно не чаще чем раз в 5 лет. В период реструктуризации ежемесячный платеж на срок 6-12 месяцев должен снижаться до 10% от первоначального.

АРБ внесла ряд предложений от банковского сообщества. Главное из них - не вводить закон задним числом, с 1 января 2018 года, и распространять его лишь на кредиты, полученные после вступления закона в силу.

При этом снижение платежа по ипотеке, по мнению банкиров, допустимо не более чем до 50%, поскольку при снижении до 10% переплата по кредиту существенно возрастет.

Еще одно предложение - дать право на реструктуризацию лишь тем, у кого единственное жилье куплено по ипотечному кредиту, то есть "действительно нуждающимся заемщикам". Не допускать реструктуризации при росте платежа по ипотеке из-за отказа заемщика от страховки, что приводит к увеличению ставки, максимальный размер долга перед банком устанавливать исходя из региональных цен на недвижимость. Не учитывать при определении права надоход семьи (так как семья - понятие растяжимое, ее состав может меняться), а определить соотношение дохода заемщика к ежемесячному платежу по кредиту, ниже которого и будет возникать право на реструктуризацию.

Как считает директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют-банка Елена Ковырзина, замечания к законопроекту, которые высказала АРБ, необходимо учесть, чтобы при реализации закона у участников не возникло сложностей в трактовке его требований и противоречий в части исполнения. Механизм взаимодействия клиента и банка при реструктуризации кредита необходимо сделать максимально понятным и четким, добавляет она.

Банки хотят максимально формализовать отношения с клиентами, однако излишний формализм может отсечь действительно нуждающихся, предупреждает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.

Желание банков распространять нормы закона лишь на вновь заключенные договоры эксперты объясняют исключительно попыткой сократить количество рефинансирующих ипотеку.